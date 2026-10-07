Un nuovo Ape Escape sarebbe in sviluppo dal team di Sonic Mania e Penny's Big Breakaway

La storica serie Ape Escape potrebbe essere pronta a tornare. Secondo diverse fonti, tra cui il giornalista Jeff Gerstmann e conferme raccolte da VGC, Sony avrebbe affidato lo sviluppo di un nuovo capitolo a Evening Star, il team formato dagli autori di Sonic Mania e più recentemente di Penny's Big Breakaway. Se confermato, si tratterebbe del ritorno della serie dopo oltre vent'anni di pausa: l'ultimo capitolo principale è stato Ape Escape 3, uscito nel 2005.

Le indiscrezioni sono emerse negli ultimi giorni, dopo che alcuni utenti avevano notato collegamenti sui social tra Evening Star e il franchise PlayStation. Gerstmann, nel suo podcast The Jeff Gerstmann Show, ha dichiarato di aver sentito da più persone che "Ape Escape è in sviluppo", aggiungendo che il progetto sarebbe affidato a uno studio esterno e non a Team Asobi, gli autori dell'acclamato platform adventure Astro Bot, come inizialmente ipotizzato dalla community.

Secondo il giornalista, il gioco avrebbe ricevuto il via libera da Sony circa un anno fa e sarebbe quindi ancora molto lontano dal debutto. "Non credo che questo titolo sia vicino all'uscita", ha spiegato, ricordando di aver chiesto informazioni sul progetto già durante la conferenza DICE di febbraio. Le sue fonti indicano proprio Evening Star, team composto dagli sviluppatori di Sonic Mania e autore del platform Penny's Big Breakaway del 2023.