Sul PlayStation Store sono iniziati i saldi Player's Choice con una valanga di promozioni per PS4 e PS5

Il PlayStation Store ha dato il via questa mattina a una nuova tornata di sconti. È il momento dei Player's Choice, l'annuale promozione di Sony che raccoglie migliaia di giochi PS4 e PS5 selezionati anche in base alle preferenze della community.

Tra i titoli più interessanti spicca ARC Raiders, ora acquistabile a 19,99 euro con il 50% di sconto: un'ottima occasione per recuperare l'extraction shooter di Embark Studios, soprattutto in vista del lancio del massiccio aggiornamento Frozen Trail. Cambiando completamente genere, troviamo in offerta anche LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, proposto a 48,99 euro con il 30% di sconto rispetto ai 69,99 euro di listino.