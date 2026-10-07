Sul PlayStation Store sono iniziati i saldi Player's Choice con una valanga di promozioni per PS4 e PS5

Il PlayStation Store ha dato il via questa mattina a una nuova tornata di sconti. È il momento dei Player's Choice, l'annuale promozione di Sony che raccoglie migliaia di giochi PS4 e PS5 selezionati anche in base alle preferenze della community.
Tra i titoli più interessanti spicca ARC Raiders, ora acquistabile a 19,99 euro con il 50% di sconto: un'ottima occasione per recuperare l'extraction shooter di Embark Studios, soprattutto in vista del lancio del massiccio aggiornamento Frozen Trail. Cambiando completamente genere, troviamo in offerta anche LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, proposto a 48,99 euro con il 30% di sconto rispetto ai 69,99 euro di listino.
Altre promozioni e occasioni sotto i 10 euro
Proseguiamo con le offerte in evidenza segnalando Saros, l'action shooter roguelite sviluppato in esclusiva per PS5 da Housemarque, disponibile a 59,99 euro con il 25% di sconto. Non manca un evergreen come Red Dead Redemption 2, ora in saldo a 14,99 euro.
Ecco una selezione di altri sconti attualmente attivi:
- Palworld a 20,29 euro, sconto del 30%
- NBA 2K27 a 55,99 euro, sconto del 30%
- Ready or Not a 37,49 euro, sconto del 25%
- Tekken 8 a 23,99 euro, sconto del 40%
- Mafia: Terra Madre a 29,99 euro, sconto del 40%
- Marvel's Spider-Man Remastered a 34,79 euro, sconto del 42%
- Borderlands 4 a 39,99 euro, sconto del 50%
- Indiana Jones e l'antico Cerchio a 47,99 euro, sconto del 40%
- Hogwarts Legacy a 10,49 euro, sconto dell'85%
- Battlefield 6 a 31,99 euro, sconto del 60%
Non mancano anche diverse occasioni sotto i 10 euro: Mafia: Definitive Edition a 5,99 euro (‑85%), Mortal Kombat 1 a 9,99 euro, Fallout 4 a 4,99 euro (‑75%) e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 8,99 euro (‑85%). Tra tutte, spicca Metro Exodus, disponibile al prezzo stracciato di 2,99 euro grazie a uno sconto del 90%.
Le promozioni Player's Choice del PlayStation Store resteranno attive fino alle 00:59 italiane del 22 ottobre. Il catalogo completo è consultabile anche nella versione web dello store, a questo indirizzo. Che ne pensate delle nuove promozioni? Ne approfitterete per recuperare qualche gioco a basso costo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.