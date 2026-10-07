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Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è in offerta su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Assassin's Creed Shadows per Switch 2 al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/10/2026
Assassin's Creed Shadows (Switch 2)
Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Assassin's Creed Shadows per Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 45% per un costo totale e finale d'acquisto di 32,76€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Assassin's Creed Shadows arriva su Nintendo Switch 2 offrendo la possibilità di vivere l'avventura ambientata nel Giappone feudale sia a casa sia in mobilità. L'esperienza permette di alternare due protagonisti con caratteristiche e stili di gioco profondamente diversi, lasciando al giocatore la libertà di adattare la propria strategia alle situazioni.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nei panni di Naoe, una shinobi agile e determinata, è possibile sfruttare luci, rumori e ombre per confondere i nemici e infiltrarsi nelle loro roccaforti. Il nuovo rampino e le possibilità offerte dalla corsa acrobatica consentono di muoversi attraverso gli ambienti, mentre shuriken e fumogeni possono essere utilizzati per distrarre le guardie. Una volta raggiunto il proprio obiettivo, la lama celata permette di eseguire un'assassinio silenzioso.

Assassins Creed Shadows Nintendo Switch 2 5

Yasuke rappresenta invece l'approccio basato sulla forza. Nei panni del samurai è possibile eliminare silenziosamente i nemici utilizzando l'arco oppure affrontarli direttamente con devastanti combo corpo a corpo, sfruttando la katana o la naginata. Il passaggio tra i due personaggi permette quindi di scegliere tra due filosofie opposte: furtività e potenza, ombre e acciaio. Qui la nostra recensione.

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