Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è in offerta su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Assassin's Creed Shadows per Switch 2 : l'offerta prevede uno sconto attivo del 45% per un costo totale e finale d'acquisto di 32,76€ (minimo storico) . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Assassin's Creed Shadows arriva su Nintendo Switch 2 offrendo la possibilità di vivere l'avventura ambientata nel Giappone feudale sia a casa sia in mobilità . L'esperienza permette di alternare due protagonisti con caratteristiche e stili di gioco profondamente diversi, lasciando al giocatore la libertà di adattare la propria strategia alle situazioni .

Ulteriori dettagli sul gioco

Nei panni di Naoe, una shinobi agile e determinata, è possibile sfruttare luci, rumori e ombre per confondere i nemici e infiltrarsi nelle loro roccaforti. Il nuovo rampino e le possibilità offerte dalla corsa acrobatica consentono di muoversi attraverso gli ambienti, mentre shuriken e fumogeni possono essere utilizzati per distrarre le guardie. Una volta raggiunto il proprio obiettivo, la lama celata permette di eseguire un'assassinio silenzioso.

Yasuke rappresenta invece l'approccio basato sulla forza. Nei panni del samurai è possibile eliminare silenziosamente i nemici utilizzando l'arco oppure affrontarli direttamente con devastanti combo corpo a corpo, sfruttando la katana o la naginata. Il passaggio tra i due personaggi permette quindi di scegliere tra due filosofie opposte: furtività e potenza, ombre e acciaio. Qui la nostra recensione.