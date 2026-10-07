Zelda: Soccerina of Time trasforma Ocarina of Time in un folle gioco di calcio per N64

Trent'anni dopo l'uscita di The Legend of Zelda: Ocarina of Time , uno dei giochi più acclamati di sempre, qualcuno ha deciso di trasformarlo in un gioco di calcio. Sì, avete capito bene. Il risultato è Soccerina of Time , un ROM hack che trasforma il mondo di Hyrule in un campo da gioco, prendendo evidentemente ispirazione anche da titoli come Super Mario Strikers .

Non mancano nemmeno alcuni dettagli gustosi. Durante le partite, personaggi come Deku Scrub e Kokiri possono entrare in campo per sostituire i giocatori, mentre le diverse squadre sono costruite attorno alle ambientazioni e ai gruppi incontrati nel gioco originale. Il risultato è un miscuglio volutamente bizzarro che porta sullo stesso terreno di gioco personaggi che normalmente non avrebbero alcun motivo per affrontarsi a colpi di pallone.

Una delle caratteristiche più curiose è il sistema di creazione dei personaggi , che permette combinazioni decisamente poco ortodosse, come un giocatore chiamato Eggsy e build nelle quali è possibile ritrovarsi con la testa di un cuccù e le gambe di Ganondorf. L'obiettivo sembra quindi essere tanto quello di creare un gioco di calcio funzionante quanto quello di sfruttare le peculiarità dell'universo di Zelda.

Il progetto, realizzato da shonj352, permette di mettere in campo una serie di personaggi provenienti dall'universo di Ocarina of Time, trasformando le varie popolazioni e ambientazioni del gioco originale in squadre di calcio . In una delle partite mostrate nel trailer di annuncio dell'hack, per esempio, Kokiri FC affronta Goron FC, mentre tra i personaggi disponibili compaiono Link, Malon, Sheik, Ganondorf, le guardie di Hyrule, i Goron e altri volti familiari.

Sviluppato con l'IA

Il progetto presenta inoltre un elemento particolarmente attuale: l'utilizzo dell'intelligenza artificiale durante lo sviluppo. Secondo quanto spiegato dall'autore, Claude è stato utilizzato per scrivere la base del codice, che è stata poi controllata e modificata manualmente. Lo sviluppatore ha chiarito su Discord di aver utilizzato l'IA per "la maggior parte del codice", occupandosi personalmente di test, correzione dei bug, musica, loghi e modelli. Speriamo che non venga fuori un qualche disastro, che limiti le possibilità di rendere il progetto davvero fruibile, visto che parliamo di un impiego massiccio dell'intelligenza artificiale, di cui la revisione del codice potrebbe essere quantomai complicata.

Quindi, per il momento Soccerina of Time è ancora in sviluppo e non è chiaro quale sarà la forma definitiva del progetto. Lo stesso autore ha anticipato l'intenzione di realizzare qualcosa di "più grande di Zelda", un'affermazione che lascia naturalmente spazio a interpretazioni e che dovrà essere verificata. L'idea, comunque, è già sufficientemente insolita da attirare l'attenzione degli appassionati di ROM hack e del Nintendo 64.