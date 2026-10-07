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Il dissipatore Corsair Nautilus 360 è in offerta su Amazon: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il costo del dissipatore Corsair Nautilus 360.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/10/2026
Dissipatore Corsair

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo del dissipatore Corsair Nautilus 360: l'offerta prevede uno sconto attivo del 32% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 84,90€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Il Corsair Nautilus 360 è un sistema di raffreddamento All-in-One per CPU ad alte prestazioni, progettato per offrire un raffreddamento efficace combinato con un funzionamento a bassa rumorosità. La configurazione punta a sfruttare il potenziale del processore mantenendo una gestione semplice dell'installazione e dei collegamenti.

Ulteriori dettagli sul dissipatore

La pompa è progettata per garantire una circolazione del refrigerante ad alta portata, con una soglia di rumorosità dichiarata di 20 dBA. Il sistema utilizza inoltre una piastra di raffreddamento leggermente convessa, studiata per aumentare la superficie di contatto con il dissipatore di calore integrato nella CPU. La pasta termoconduttiva è già preapplicata, così da semplificare e velocizzare il montaggio.

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A occuparsi del flusso d'aria attraverso il radiatore sono le tre ventole RS120. Questo modello combina un'elevata pressione statica con un potente flusso d'aria, caratteristiche utili per convogliare l'aria attraverso il radiatore. La tecnologia CORSAIR AirGuide e i cuscinetti magnetici a cupola completano la dotazione, contribuendo al funzionamento del sistema.

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