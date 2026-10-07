Onimusha: Way of the Sword per PS5 è in offerta su Amazon, acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Onimusha: Way of the Sword per PS5, l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale di 66,06€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Onimusha: Way of the Sword racconta una nuova avventura ambientata in una Kyoto avvolta dal miasma, dove il confine tra il mondo dei vivi e quello demoniaco sembra essersi spezzato. Il protagonista è Miyamoto Musashi, un samurai determinato a dimostrare di essere ineguagliabile nella via della spada. Arrivato nella capitale, però, il suo percorso prenderà una svolta inaspettata.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il viaggio di Musashi lo porterà ad affrontare i Genma, potenti demoni normalmente confinati nelle profondità dell'inferno. Il miasma che avvolge Kyoto li ha trascinati nel mondo dei vivi, trasformando la capitale in un luogo dominato da terrore e angoscia. I nemici metteranno alla prova le abilità del samurai attraverso duelli sanguinosi e combattimenti mortali.
Musashi può contare anche sul potere di un guanto Oni, un'arma capace di conferirgli una forza che supera i normali limiti umani. Il guanto permette inoltre di assorbire le anime dei Genma sconfitti e utilizzarle per potenziare ulteriormente il suo possessore. Resta però un mistero: chi si nasconde dietro la voce che proviene dal guanto? Qui la nostra recensione.