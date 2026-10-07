Onimusha: Way of the Sword per PS5 è in offerta su Amazon, acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Onimusha: Way of the Sword per PS5, l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale di 66,06€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Onimusha: Way of the Sword racconta una nuova avventura ambientata in una Kyoto avvolta dal miasma, dove il confine tra il mondo dei vivi e quello demoniaco sembra essersi spezzato. Il protagonista è Miyamoto Musashi, un samurai determinato a dimostrare di essere ineguagliabile nella via della spada. Arrivato nella capitale, però, il suo percorso prenderà una svolta inaspettata.