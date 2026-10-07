Fire Emblem Shadows chiude il primo anno con soli 892.000 dollari, lo 0,3% di Fire Emblem Heroes

Lanciato il 25 settembre 2025, è stato il primo titolo mobile di Nintendo del decennio, a sei anni dalla chiusura di Mario Kart Tour . A differenziarlo da Heroes sono sia il genere, presentato fin dall'inizio come spinoff e non come replica mobile della serie principale, sia la monetizzazione , basata soprattutto su pass stagionali mensili anziché sul gacha.

Fire Emblem Shadows ha incassato 892.000 dollari nel suo primo anno su iOS e Android , una cifra pari ad appena lo 0,3% di quanto aveva generato Fire Emblem Heroes nello stesso periodo: 265,1 milioni di dollari, secondo le stime di AppMagic, che considerano esclusivamente Google Play e App Store.

Insuccesso clamoroso

L'incasso mensile ha toccato il massimo subito dopo il debutto: 230.000 dollari nel primo mese, il 37% del totale annuale. Il record giornaliero è di 20.000 dollari, registrato il 26 settembre 2025, un giorno dopo i 18.000 dell'esordio. Poi il calo: 169.000 dollari nel secondo mese, 106.000 nel terzo, e da allora nessun periodo di 30 giorni ha superato la soglia di sei cifre. Una lieve ripresa è arrivata in primavera, con il mezzo anniversario e il Libro 3, "The Axe's Heir", che ha portato il Platinum Treasure, miglioramenti grafici, una nuova mappa e il regno labirintico di Notia.

Negli ultimi mesi gli incassi mensili sembrano essersi stabilizzati intorno ai 30.000 dollari, con una crescita nei due mesi finali dell'anno, trainata dai pass dedicati ai personaggi storici Celica e Roy. In occasione dell'anniversario, a settembre, l'ultimo pass ha introdotto Dietrich, primo rappresentante di Fire Emblem: Fortune's Weave, nuova uscita per Switch 2. A questo si sono aggiunti il Libro 4, l'aggiornamento 2.0 e il ritorno del Beginner Support Pack, riacquistabile anche da chi lo aveva già comprato. La spesa giornaliera è così salita sopra i 4.000 dollari, il livello più alto da marzo: appena il 20% del picco, ma il doppio dei massimi recenti, attorno ai 2.000.

Per il primo anniversario Shadows ha regalato il Cavaliere Nero, personaggio storico già distribuito gratuitamente anche ai giocatori di Heroes nel suo primo anno. Il Giappone è il mercato principale di entrambi i giochi, ma in Shadows la concorrenza degli Stati Uniti è più serrata: 35% della spesa lorda contro 32%, con la Francia terza al 3%. Heroes ha ricavato finora il 50% dal Giappone, il 36% dagli USA e il 3% dal Canada; nel primo anno le quote erano 55%, 32% e 4%, segno di un peso crescente del mercato statunitense. Per entrambi i titoli, Google Play pesa più dell'App Store.

Il confronto tra i primi anni resta impietoso: Heroes registrò 1,2 milioni di dollari in un solo giorno, il 10 febbraio 2017, mentre il picco di Shadows ne raggiunge appena il 2%. Nel primo mese Heroes ne incassò 20,1 milioni, di cui Shadows ha ottenuto l'1%. Heroes, prossimo ai dieci anni di vita, è l'unico gioco mobile Nintendo ad aver superato il miliardo di dollari nel corso della sua storia, grazie a un gacha con nuovi personaggi circa ogni due settimane, storie in nuovi mondi, modalità in espansione e un battle pass. Proprio oggi, 7 ottobre, i primi personaggi originali di Shadows sono arrivati nel gacha di Heroes: il protagonista Kurt compare in un banner a tempo insieme a Rose e Shea, nella speranza di far conoscere lo spinoff ai giocatori dell'altro titolo.