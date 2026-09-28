Fire Emblem: Fortune's Weave è primo nella classifica giapponese, Marvel's Wolverine solo quinto

Fire Emblem: Fortune's Weave ha debuttato in prima posizione nella classifica giapponese, totalizzando quasi 130.000 copie vendute e superando un'altra new entry, Trails in the Sky 2nd Chapter, che troviamo al secondo posto.
Decisamente meno brillante è stato l'esordio di Marvel's Wolverine, che si è dovuto accontentare della quinta posizione con poco più di 20.000 copie vendute, a ulteriore conferma di come gli equilibri e i gusti degli utenti siano a volte molto diversi fra oriente e occidente.
- [SW2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 127.131 (Nuovo)
- [SW2] Trails in the Sky 2nd Chapter - 24.724 (Nuovo)
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 22.568 (1.022.613)
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 21.753 (Nuovo)
- [PS5] Marvel's Wolverine - 20.039 (Nuovo)
- [SW2] Another Eden Begins - 14.708 (Nuovo)
- [NSW] Another Eden Begins - 9.237 (Nuovo)
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 8.762 (104.946)
- [SW2] Splatoon Raiders - 7.105 (663.797)
- [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 6.909 (1.610.052)
Si tratta in verità di risultati che non sorprendono più di tanto, se consideriamo l'eccellente accoglienza che la stampa internazionale ha riservato alla nuova esclusiva per Nintendo Switch 2, che non ha deluso le aspettative degli appassionati.
La classifica hardware
Mentre si parla di un'eventuale versione Nintendo Switch 2 di GTA 6, la console ibrida si riconferma al primo posto della classifica hardware, dall'alto dei suoi ormai 6,3 milioni di unità vendute soltanto in patria.
- Nintendo Switch 2 - 34.341 (6.316.079)
- PlayStation 5 Digital Edition - 7.441 (1.436.370)
- Nintendo Switch (OLED Model) - 2.634 (9.635.916)
- Nintendo Switch Lite - 2.248 (7.036.769)
- Nintendo Switch - 823 (20.319.093)
- PlayStation 5 Pro - 219 (370.108)
- PlayStation 5 - 187 (5.920.139)
- Xbox Series X - 136 (328.941)
- Xbox Series X Digital Edition - 116 (33.525)
- Xbox Series S - 19 (343.034)