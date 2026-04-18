Nuova cerniera per il Galaxy Z TriFold 2: design ancora più sottile e benefici per i Fold Samsung

Un nuovo esperimento?

Prima di aggiornarvi sulle ultime indiscrezioni, è giusto fare una precisazione. Samsung ha interrotto definitivamente le vendite del suo TriFold dopo soli tre mesi; tuttavia, è fondamentale specificare che non si è trattato di un progetto fallito, ma di una strategia già prevista da Samsung. Lo smartphone fungeva probabilmente da vetrina, quindi era una semplice dimostrazione tecnologica con scorte molto limitate e riservate a una certa fetta di utenti. In poche parole, Samsung era ben consapevole di interrompere le vendite una volta raggiunta una certa quantità di dispositivi venduti.

Samsung TriFold

Il feedback degli utenti ha giocato un ruolo cruciale in tal senso, infatti il modello è stato ben accolto nonostante il suo prezzo esorbitante, ovvero 2.899 dollari. Ad attirare maggiormente è stato il suo formato widescreen e le diverse funzionalità pensate per il multitasking. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, Samsung sta lavorando a un nuovo modello con una cerniera migliorata e completamente nuova.

Le novità consentirebbero di avere uno smartphone ancora più leggero e sottile, e le nuove modifiche potrebbero avere un impatto positivo anche sugli altri pieghevoli Fold di Samsung. Stando alle indiscrezioni, infatti, la nuova cerniera potrebbe essere adottata anche dai prossimi smartphone, precisamente dai Galaxy Z Fold 8 e dallo Z Flip 8 (forse anche dal Fold Wide).