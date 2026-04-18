Cralon, il nuovo gioco dagli autori di Gothic, è disponibile

Pithead Studio ha lanciato Cralon senza troppo clamore. Per chi non lo sapesse, è il primo progetto dei due fondatori di Piranha Bytes post chiusura dello studio. Stiamo parlando di un dungeon crawler incentrato sull'esplorazione e sulla trama, che riprende lo spirito dei classici del genere come Ultima Underworld: The Stygian Abyss .

Una minaccia oscura

Nel gioco si vestono i panni di Cralon il Coraggioso che, dando la caccia al demone che sta facendo sparire gli abitanti di un villaggio vicino, finisce nel pozzo di una vecchia miniera, rimanendo intrappolato nell'oscurità.

Qui si ritrova in un labirinto di corridoi e segreti, dove serpeggia una minaccia incombente, che andrà fermata prima che sia troppo tardi.

In termini di contenuti, Cralon offre un dungeon enorme con ambienti diversi e livelli senza interruzioni; una trama principale intricata con missioni secondarie e colpi di scena; delle creature originali e bizzarre che possono essere sia ostili che amichevoli; dei dialoghi a scelta multipla interamente doppiati; combattimenti in mischia e a distanza; oggetti da esaminare e raccogliere; la possibilità di potenziare e migliorare il tuo personaggio; tante ricette per fabbricazione oggetti; elementi inquietanti e situazioni spaventose; rompicapi nascosti e trappole; documenti e immagini con indizi e informazioni.

Ecco, invece, i requisiti ufficiali necessari per giocare:

Minimi:

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i5-6500

Intel Core i5-6500 Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce GTX 1060 DirectX: Versione 12

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