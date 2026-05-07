Cralon è stato aggiornato alla versione 2.0, che sistema molti dei problemi di lancio

Pithead Studio, il team di sviluppo di Cralon , ha pubblicato il secondo aggiornamento ufficiale per il gioco. L'annuncio è stato accompagnato dai ringraziamenti diretti all'utenza per il supporto fornito fino a questo momento, nonostante i molti problemi dovuti a un lancio affrettato da potenziali problemi finanziari: "Oggi siamo felici di annunciare il secondo aggiornamento per Cralon! Grazie per i vostri numerosi suggerimenti e feedback".

I contenuti della patch

La patch interviene per correggere molti bug e problemi. Sul fronte del gameplay, l'aggiornamento mira a rendere gli scontri più precisi e leggibili. Gli sviluppatori hanno leggermente esteso la finestra temporale per eseguire le parate e, parallelamente, hanno rimosso il malus di sanguinamento che colpiva il giocatore durante le manovre difensive. Per migliorare i tempi di reazione degli utenti, l'effetto sonoro degli attacchi nemici è stato anticipato. Sono state inoltre risolte due problematiche tecniche legate agli avversari: i mostri non infliggeranno più danni dopo essere stati sconfitti e il nemico noto come "Grumps" non continuerà più a camminare sul posto. A livello di statistiche, infine, è stato ricalibrato il quantitativo di salute ripristinato dalle pozioni.

Per quanto riguarda i controlli e l'interfaccia, la patch migliora l'integrazione dei controller. È stata aggiunta un'opzione per attivare e disattivare lo scatto, è stato corretto il funzionamento del tasto "Chiudi" all'interno dei sottomenù e, soprattutto, è stato risolto un bug che impediva il salvataggio delle impostazioni di difficoltà quando si utilizzava il controller. Sistemato anche un errore nei registri di testo che duplicava la registrazione delle opzioni di dialogo se selezionate simultaneamente.

Altri interventi riguardano la progressione. Sono stati risolti i problemi che bloccavano il completamento di due missioni: "Big Mama", che verrà ora regolarmente segnata come completata una volta sconfitto il ragno gigante; "Friendly Betrayal" che si concluderà correttamente anche quando si gioca contro il personaggio di Feral. È stato inoltre sistemato l'ottenimento dell'obiettivo "Demon Hunter" (legato alla distruzione di tutte le statue) e corretto un fastidioso bug dell'inventario che impediva la visualizzazione dell'ascia dopo il suo acquisto.