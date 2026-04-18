Lo studio fantasma Tose vede crescere i ricavi dopo il ritorno su console e PC: addio al mobile

Nel dietro le quinte dell'industria videoludica giapponese, Tose è una piccola istituzione. Attiva dal 1979, l'azienda collabora regolarmente con colossi del calibro di Nintendo, Square Enix, Bandai Namco, Capcom e Atlus, un curriculum di tutto rispetto che le è valso la reputazione di "sviluppatore fantasma". Oggi, i suoi ultimi risultati finanziari confermano che il drastico cambio di rotta deciso un anno fa è stato un successo.
Circa dodici mesi fa, infatti, l'azienda aveva annunciato l'intenzione di spostare il proprio focus dal mercato mobile allo sviluppo di titoli per console e PC, giustificando la scelta con il continuo "intensificarsi della concorrenza sul mercato". A giudicare dai dati del secondo trimestre (per l'anno fiscale che si chiuderà ad agosto 2026) riportati da GameBiz, la strategia ha pagato.
Numeri in crescita
Le vendite legate al business dei videogiochi hanno raggiunto i 3,27 miliardi di yen (circa 20 milioni di dollari), segnando un balzo del 17,6% rispetto all'anno precedente. A crescere è stato anche l'utile operativo, salito a 324 milioni di yen (+22,6%). Il vero motore di questa crescita è stato proprio il settore console e PC, che ha registrato un'impennata dei ricavi del 28,7%. Di contro, come ampiamente prevedibile data la nuova direzione aziendale, il segmento mobile ha subito una flessione del 16,8%.
Nonostante i numeri positivi, Tose si prepara ad affrontare un trimestre di assestamento. Il 23 aprile, infatti, chiuderà definitivamente i battenti Utawarerumono: Lost Frag, titolo mobile free-to-play gestito dall'azienda per conto di Aquaplus, evento che causerà inevitabili colpi al bilancio. Un'altra ombra sul breve periodo è rappresentata dalla sospensione temporanea di un progetto (al momento senza nome) per un cliente estero.
Tuttavia, il futuro a medio-lungo termine appare decisamente roseo. Tutti i principali progetti destinati al mercato interno stanno procedendo a gonfie vele, ma a catturare l'attenzione è un titolo inedito attualmente in fase di avvio. L'azienda stima che questo misterioso nuovo gioco possa generare da solo oltre 500 milioni di yen di incassi. Sebbene i dettagli rimangano rigorosamente top secret, Tose prevede che il progetto avrà un impatto significativo sulle vendite a partire dal prossimo anno fiscale: un indizio che punta a una probabile finestra di lancio tra la fine del 2026 e la prima metà del 2027.