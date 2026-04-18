Lo studio fantasma Tose vede crescere i ricavi dopo il ritorno su console e PC: addio al mobile

Circa dodici mesi fa, infatti, l'azienda aveva annunciato l'intenzione di spostare il proprio focus dal mercato mobile allo sviluppo di titoli per console e PC , giustificando la scelta con il continuo "intensificarsi della concorrenza sul mercato". A giudicare dai dati del secondo trimestre (per l'anno fiscale che si chiuderà ad agosto 2026) riportati da GameBiz, la strategia ha pagato .

Nel dietro le quinte dell'industria videoludica giapponese, Tose è una piccola istituzione. Attiva dal 1979, l'azienda collabora regolarmente con colossi del calibro di Nintendo, Square Enix, Bandai Namco, Capcom e Atlus, un curriculum di tutto rispetto che le è valso la reputazione di "sviluppatore fantasma". Oggi, i suoi ultimi risultati finanziari confermano che il drastico cambio di rotta deciso un anno fa è stato un successo.

Numeri in crescita

Le vendite legate al business dei videogiochi hanno raggiunto i 3,27 miliardi di yen (circa 20 milioni di dollari), segnando un balzo del 17,6% rispetto all'anno precedente. A crescere è stato anche l'utile operativo, salito a 324 milioni di yen (+22,6%). Il vero motore di questa crescita è stato proprio il settore console e PC, che ha registrato un'impennata dei ricavi del 28,7%. Di contro, come ampiamente prevedibile data la nuova direzione aziendale, il segmento mobile ha subito una flessione del 16,8%.

Un personaggio di Tose

Nonostante i numeri positivi, Tose si prepara ad affrontare un trimestre di assestamento. Il 23 aprile, infatti, chiuderà definitivamente i battenti Utawarerumono: Lost Frag, titolo mobile free-to-play gestito dall'azienda per conto di Aquaplus, evento che causerà inevitabili colpi al bilancio. Un'altra ombra sul breve periodo è rappresentata dalla sospensione temporanea di un progetto (al momento senza nome) per un cliente estero.

Tuttavia, il futuro a medio-lungo termine appare decisamente roseo. Tutti i principali progetti destinati al mercato interno stanno procedendo a gonfie vele, ma a catturare l'attenzione è un titolo inedito attualmente in fase di avvio. L'azienda stima che questo misterioso nuovo gioco possa generare da solo oltre 500 milioni di yen di incassi. Sebbene i dettagli rimangano rigorosamente top secret, Tose prevede che il progetto avrà un impatto significativo sulle vendite a partire dal prossimo anno fiscale: un indizio che punta a una probabile finestra di lancio tra la fine del 2026 e la prima metà del 2027.