Uno studio giapponese ha annunciato che abbandonerà il mercato mobile, per ipersaturazione

Tose, una delle più grandi aziende di videogiochi giapponesi specializzata in sviluppo su commissione, ha dichiarato che in futuro intende dare maggiore priorità ai giochi per console rispetto a quelli per dispositivi mobile. Il motivo? Il mercato mobile è ormai iper saturo ed è difficile realizzare titoli di successo.

Per dare un contesto, Tose ha lavorato e lavora per compagnie quali Nintendo, Square Enix, Capcom e Bandai Namco. Sebbene l'azienda non sia accreditata in molti dei progetti in cui è coinvolta, Tose è attiva da moltissimo tempo (epoca NES) e recentemente ha collaborato allo sviluppo di titoli quali Crisis Core Final Fantasy VII, Paper Mario: Il Portale Millenario e Tales of Graces f Remastered.