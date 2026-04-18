Metroid Prime 4 Beyond per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon: gioca con i comandi stile mouse

Se cerchi un'avventura dinamica in prima persona o sei un appassionato, Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 2 è su Amazon a 47,49 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare il 32%. Si tratta del prezzo minimo storico (quasi), per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un degno esponente di una saga storica

Si tratta del nuovo capitolo della celebre saga in prima persona di Metroid. In questo caso la versione per Nintendo Switch 2 offre diversi miglioramenti per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente e divertente, tra cui la modalità qualità 4K e 60 FPS nella base/1080p e 60 FPS in modalità portatile/da tavolo, mentre la modalità performance offre 1080p e 120 FPS docked/720p e 120 FPS in modalità portatile/da tavolo. Inoltre, è presente il supporto ai comandi stile mouse per intrattenerti ulteriormente.

Nel complesso, il design di nemici e boss è ben realizzato, mentre le aree principali sono eccellenti, insieme alle animazioni facciali piuttosto buone. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione per valutare i pro e i contro di questo titolo.