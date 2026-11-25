Se cercate un'esperienza rompicapo intelligente, silenziosa e capace di stimolare lo spirito d'osservazione senza mai prendere il giocatore per mano, su Instant Gaming potete recuperare The Witness in versione PC e Mac (Steam) a poco più di due euro . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 37 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 95%, esponendo una base netta di 1,69 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 2,06 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 94% e vi garantisce un risparmio reale di 34,94 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.

Oltre cinquecento rompicapo ambientali e logica pura: l'opera di Jonathan Blow su Steam

Ideato da Jonathan Blow e sviluppato da Thekla, il titolo vi catapulta in solitaria su una vasta isola disabitata e dai colori vivaci, divisa in undici regioni caratterizzate da ecosistemi distinti, tra boschi autunnali, rovine sommerse, castelli medievali, deserti sabbiosi e laboratori sotterranei. Senza tutorial testuali né indicatori su schermo, l'esplorazione avanza guidata esclusivamente dalla curiosità e dalle registrazioni audio filosofiche nascoste tra gli scenari, lasciando alla deduzione il compito di svelare il significato di un luogo sospeso tra natura e architettura geometrica.

Sul piano del gameplay, The Witness costruisce oltre cinquecento enigmi ruotando attorno a un'unica meccanica apparentemente semplice, ovvero tracciare una linea continua all'interno di pannelli labirintici. Ogni area dell'isola introduce tuttavia nuove regole visive e simboli inediti che vanno compresi attraverso prove ed errori, costringendo a osservare con attenzione le ombre proiettate dagli alberi, i riflessi sull'acqua, i suoni ambientali e l'inclinazione della telecamera. La struttura a mondo aperto consente di abbandonare temporaneamente un percorso troppo ostico per dedicarsi a un'altra zona, tornando sui propri passi dopo aver maturato nuove intuizioni.

L'offerta riguarda la Standard Edition per giocatore singolo, forte di decine di ore di contenuti e numerosi segreti ambientali nascosti nella geometria stessa del paesaggio. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account con una licenza multipiattaforma valida sia su PC sia su Mac, includendo l'interfaccia e i sottotitoli in italiano, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve e il supporto completo sia per mouse e tastiera sia per controller.