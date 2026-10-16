Call of Duty: Modern Warfare 4 chiuderà un capitolo e ne aprirà uno nuovo per la serie, dice Activision

"Non voglio fare spoiler sul gioco in uscita, ma credo che sotto molti aspetti questo sarà il gran finale epico dell'attuale serie di Modern Warfare", ha dichiarato Bahl. "Questo non significa che alcuni personaggi o determinati elementi non possano continuare a esistere ed essere reinventati in futuro, ma siamo entusiasti all'idea di chiudere questo capitolo e di aprirne uno nuovo."

A suggerirlo è stato Tyler Bahl, Chief Marketing Officer di Activision, nel corso di un'intervista concessa a The Game Business. Interrogato sul fatto che Call of Duty possa essere alle soglie di un nuovo periodo di trasformazione, complice anche il film live action attualmente in lavorazione e le recenti dichiarazioni di Treyarch su progetti ancora avvolti nel mistero, il dirigente ha lasciato intendere che Modern Warfare 4 segnerà la fine di un'era.

Call of Duty: Modern Warfare 4 non sarà semplicemente il nuovo episodio della celebre sottoserie di Activision. Infatti, a quanto pare rappresenterà anche la conclusione dell'attuale arco narrativo di Modern Warfare e il punto di partenza per una nuova fase del franchise.

Activision punta all'innovazione, ma senza scontentare i fan

Secondo il dirigente, il futuro della serie passerà inevitabilmente attraverso l'innovazione e la capacità di rispondere alle richieste della community.

"Penso che, per quanto riguarda i possibili giochi futuri, dobbiamo innovare. Quello che abbiamo sentito dai giocatori è che vogliono qualcosa di nuovo, di migliore o di diverso. E credo che la direzione giusta sia proprio una combinazione di questi elementi. Vogliamo assicurarci che ciò che porteremo sul tavolo sia davvero entusiasmante."

Bahl ha poi spiegato che introdurre nuove idee all'interno di Call of Duty non è affatto semplice, soprattutto considerando le dimensioni della sua base utenti. Ogni giocatore ha infatti una visione diversa di ciò che la serie rappresenta.

"Il panorama sta cambiando proprio sotto i nostri piedi. Vediamo nascere nuovi giochi praticamente dall'oggi al domani e assistiamo continuamente a cambiamenti nei gusti dei giocatori e nel modo in cui vogliono divertirsi."

"Quando un franchise è grande come Call of Duty, hai a che fare con pubblici molto diversi tra loro. Ci sono persone interessate esclusivamente alla modalità Zombie. Altre preferiscono il confronto tra Black Ops e Modern Warfare. Ci sono persino giocatori che vogliono soltanto divertirsi con modalità come Prop Hunt, dove non sparano a nessuno ma si trasformano in un frigorifero e si nascondono da qualche parte nella mappa."

"Anche questi sono ottimi modi di vivere Call of Duty. Allo stesso tempo, però, dal punto di vista del marketing e del posizionamento è difficile parlare contemporaneamente a tutti. Per questo trascorro molto tempo a ragionare su come raggiungere pubblici diversi con messaggi diversi, ed è proprio questo il nostro obiettivo."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile dal 23 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.