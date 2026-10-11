Call of Duty: Modern Warfarre 4, la modalità DMZ sarà disponibile in accesso anticipato con i preordini

Activision ha annunciato che la modalità DMZ di Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà accessibile in anticipo per tutti coloro che prenoteranno il gioco in formato digitale. Si tratta di una novità assoluta per la serie: per la prima volta, l'Early Access non riguarda soltanto la campagna single player, ma anche la modalità DMZ.

Un nuovo trailer di DMZ

Parallelamente all'annuncio dell'Early Access, Activision ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a DMZ, mentre sul sito ufficiale è disponibile un nuovo approfondimento dedicato alla modalità, con una panoramica dettagliata sulle stazioni della FOB, sul crafting, sulle taglie, sull'acquisizione delle armi, sulle scorte e loadout, sui sistemi di progressione.

Per chi non lo sapesse, in DMZ i giocatori affrontano missioni all'interno di un'ampia mappa con la necessità di raggiungere un obiettivo e poi eseguire un'estrazione per poter completare l'incarico. Pensata come esperienza ibrida tra PvE e PvP, I giocatori devono affrontare squadre avversarie e forze ostili controllate dall'IA, con ogni incursione che sarà diversa dalla precedente.

DMZ torna in Modern Warfare 4 come una modalità profondamente rinnovata, definita dagli sviluppatori come la "definitiva esperienza extraction" del franchise. Non è più la versione sperimentale introdotta come beta nel 2022, ma, stando ai dettagli offerti dagli sviluppatori, di un'esperienza sandbox di combattimento viva, dove ogni incursione genera una storia diversa. I giocatori possono affrontare missioni narrative ambientate durante il conflitto tra le due Coree, risolvere puzzle ambientali, seguire obiettivi strutturati oppure lasciarsi guidare dal gameplay emergente fatto di loot, combattimenti, negoziazioni e tradimenti.

La nuova DMZ è ambientata nella mappa Hajin, un'area di guerra contaminata da radiazioni e caratterizzata da condizioni instabili, meteo variabile e forze ostili che si muovono dinamicamente nella zona. Tra le novità richieste dalla community figurano una zona sicura senza combattimento, nuove attività esplorative e un mondo di gioco che cambia in tempo reale, rendendo ogni estrazione imprevedibile.