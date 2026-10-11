Starfield riceve atterraggi e decolli liberi in stile No Man's Sky grazie a una mod

Una mod punta ad arricchire Starfield in maniera sostanziale, con una mod che dovrebbe correggere quello che è considerato da molti uno dei difetti principali del gioco di Bethesda, ovvero l'assenza di atterraggi e decolli liberi e "seamless" da un pianeta all'altro in stile No Man's Sky.
La questione è nota e discussa a più riprese: secondo molti giocatori uno dei problemi principali di Starfield è il fatto di non far scaturire la sensazione di libertà assoluta a cui un gioco del genere dovrebbe tendere in quanto si porta dietro delle situazioni alquanto macchinose, che vanno dai caricamenti nei passaggi da un luogo all'altro all'assenza di un sistema di volo totalmente libero e controllabile dal giocatore.
Nel gameplay originale ci troviamo a poter controllare liberamente la nave solo nello spazio aperto o in prossimità dei pianeti, ma la procedura di atterraggio e decollo avviene attraverso opzioni prestabilite che ci portano in punti specifici dei pianeti.
Un volo veramente libero
Come dimostrato nel video riportato qui sotto, il modder Frederik Wessberg is a Nerd sta cercando di applicare il concetto di volo libero a Starfield, almeno per quanto riguarda le transizioni da spazio aperto alla superficie dei pianeti, attraverso una mod che punta a introdurre i "Seamless Landing", ovvero gli atterraggi liberi in qualsiasi punto dei pianeti.
Nel video vediamo appunto il volo di una nave dallo spazio all'orbita di un pianeta, fino a entrare nell'atmosfera, volare a bassa quota e infine atterrare in un punto qualsiasi della superficie.
In base a quanto possiamo vedere, l'effetto è davvero notevole e restituisce quella sensazione di liberà in stile No Man's Sky che molti volevano trovare in Starfield, pur mantenendo ovviamente tutta la complessità strutturale del gioco Bethesda, che è fondamentalmente un RPG e dunque un titolo ben diverso da quello di Hello Games, tanto da rendere i parallelismi tra uno e l'altro alquanto impropri.
Il modder spiega che la mod consente di volare attraverso diversi strati di nuvole volumetriche gestite attraverso i sistemi di gestione del clima e del meteo presenti nel gioco, con una riproduzione coerente dei fenomeni atmosferici che si possono trovare tra alta e bassa quota.
Gli elementi presenti sulla superficie dei pianeti dovrebbero risultare tutti correttamente visibili anche dalla nuova prospettiva, mantenendo la costruzione dei mondi originale del gioco.
Questo ovviamente può introdurre alcune difficoltà nella gestione, considerando che la mod potrebbe rendere possibile l'atterraggio in qualsiasi punto del pianeta e forse anche all'interno delle città, generando forse delle incongruenze ma si tratterà di vedere come riuscirà a svilupparsi il progetto e come gli utenti utilizzeranno la mod una volta lanciata.
Nel frattempo, abbiamo visto che Bethesda supporterà Starfield almeno anche nel 2027 con nuovi aggiornamenti e contenuti, dopo l'uscita di Rotte Libere e il lancio su PS5 nello scorso aprile.