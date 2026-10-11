Starfield riceve atterraggi e decolli liberi in stile No Man's Sky grazie a una mod

Una mod punta ad arricchire Starfield in maniera sostanziale, con una mod che dovrebbe correggere quello che è considerato da molti uno dei difetti principali del gioco di Bethesda, ovvero l'assenza di atterraggi e decolli liberi e "seamless" da un pianeta all'altro in stile No Man's Sky.

La questione è nota e discussa a più riprese: secondo molti giocatori uno dei problemi principali di Starfield è il fatto di non far scaturire la sensazione di libertà assoluta a cui un gioco del genere dovrebbe tendere in quanto si porta dietro delle situazioni alquanto macchinose, che vanno dai caricamenti nei passaggi da un luogo all'altro all'assenza di un sistema di volo totalmente libero e controllabile dal giocatore.

Nel gameplay originale ci troviamo a poter controllare liberamente la nave solo nello spazio aperto o in prossimità dei pianeti, ma la procedura di atterraggio e decollo avviene attraverso opzioni prestabilite che ci portano in punti specifici dei pianeti.