Outward 2 ha una data di uscita in accesso anticipato su Steam, Epic Games Store e GOG

La data è stata rivelata assieme a un nuovo trailer che offre rapida panoramica del mondo di gioco, delle sue sfide e anche della modalità cooperativa a due giocatori in split-screen. Trovate il filmato qui sotto.

Nine Dots Publishing e gli sviluppatori di Nine Dots Studio hanno annunciato che Outward 2 debutterà in accesso anticipato l' 8 febbraio 2027 in versione PC su Steam, Epic Games Store e GOG.

Un GDR hardcore da affrontare da soli o in compagnia

Outward 2 si presenta come un'avventura GDR con elementi survival che porta i giocatori nella terra di Aurai, un mondo duro e indifferente, dove non si interpreta un eroe predestinato ma un semplice avventuriero come tanti altri. Il gioco riprende e amplia la filosofia del primo capitolo: nessun potere speciale, nessuna missione salvifica, solo preparazione, ingegno e conseguenze reali: ogni scelta conta, e ogni errore può trasformarsi in una lezione da cui ripartire.

Il titolo introduce tre scenari iniziali e undici background che definiscono le origini del personaggio, influenzando il punto di partenza e le prime difficoltà. Aurai è un mondo vivo composto da quattro regioni principali, scandito da un ciclo stagionale completo che modifica biomi, condizioni ambientali e opportunità di gioco.

Una delle novità più rilevanti rispetto al precedente capitolo è il sistema Exercise, che permette di sviluppare abilità passive in base allo stile di gioco adottato: dal tipo di armatura al peso dell'equipaggiamento, fino alle armi utilizzate. I giocatori potranno inoltre incontrare trainer specializzati che, dietro compenso, insegneranno tecniche avanzate per sopravvivere ai combattimenti più brutali.

Sul fronte del gameplay, Outward 2 espande il sistema di ritual spellcasting, consentendo di combinare elementi magici con abilità fisiche, mentre il combattimento è stato rivisto con animazioni più fluide, una maggiore varietà di armi e nuove combinazioni tattiche. Come accennato in apertura, Outward 2 supporterà sia la co-op online sia la co-op locale in split-screen, permettendo ai giocatori di affrontare le sfide di Aurai insieme, coordinando ruoli, tattiche e risorse.

L'inventario rimane un elemento centrale: lo zaino è la risorsa più preziosa e va gestito con attenzione, spesso abbandonandolo temporaneamente per muoversi più agilmente in battaglia. Il sequel introduce anche un mulo da carico, utile per trasportare materiali, ma anche vulnerabile ai pericoli del mondo, aggiungendo un ulteriore livello di strategia alle spedizioni.