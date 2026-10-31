Activision toglierà i filmati della tragedia di Itaewon da Modern Warfare 4 dopo le proteste dei familiari delle vittime

Activision ha annunciato che rimuoverà da Call of Duty: Modern Warfare 4 alcuni filmati di repertorio provenienti da una tragedia realmente accaduta in Corea del Sud . La decisione è stata presa dopo le proteste delle associazioni dei familiari delle vittime e della comunità dei videogiocatori sudcoreani, che avevano contestato l'inserimento di quelle sequenze all'interno del gioco, seppur brevi e decontestualizzate.

La sequenza contestata

Riepilogand, la vicenda riguarda la sequenza introduttiva di Modern Warfare 4, fatta da un montaggio di servizi giornalistici relativi alla storia immaginaria raccontata dal nuovo capitolo della serie. Il gioco, infatti, è incentrato principalmente su un conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud.

La sequenza utilizza anche immagini tratte da veri servizi televisivi. Tra queste, i giocatori sud coreani hanno individuato una breve scena in cui un paramedico pratica la rianimazione cardiopolmonare a una persona distesa a terra. Il filmato è stato riconosciuto come una ripresa delle operazioni di soccorso successive alla tragedia di Itaewon, avvenuta a Seul il 29 ottobre 2022.

In quell'occasione, durante i festeggiamenti di Halloween, si formò una calca in uno stretto vicolo del quartiere, provocando la morte di 159 persone e il ferimento di altre 196. La presenza di quelle scene nel videogioco ha suscitato forti reazioni, soprattutto per la natura di quanto accaduto e per il coinvolgimento di persone reali.

L'Associazione dei familiari delle vittime del disastro di Itaewon del 29 ottobre e la Korea Game Users Association hanno chiesto pubblicamente ad Activision di rimuovere quel materiale, ritenendo inappropriato il suo utilizzo in un prodotto d'intrattenimento.

Come riportato dalla testata sudcoreana Inven, il publisher ha successivamente diffuso una dichiarazione in cui ha riconosciuto il problema e presentato le proprie scuse. "Call of Duty: Modern Warfare 4 è un'opera di fantasia creata per offrire un'esperienza immersiva e realistica. Desideriamo chiarire che, utilizzando nel gioco immagini tratte da veri notiziari, non abbiamo mai avuto l'intenzione di richiamare o banalizzare alcun evento tragico, compresa la calca di Itaewon", ha spiegato l'azienda.

Activision ha inoltre confermato che il filmato contestato verrà "completamente rimosso" con un aggiornamento programmato per il 12 novembre. Nella parte conclusiva della dichiarazione, il publisher ha espresso la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutte le persone coinvolte, chiedendo scusa per il dolore e la preoccupazione causati dall'inserimento delle immagini.