PS Plus Essential, i giochi di novembre: Dead Island 2, Tomb Raider e Monster Train 2

A novembre PlayStation Plus Essential propone tre giochi molto diversi fra loro, riscattabili dal 3 al 30 novembre da tutti gli abbonati (Essential, Extra e Premium): Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered e Monster Train 2.
Come descrivere diversamente una selezione che include un action survival a base di zombie in prima persona, l'edizione rimasterizzata di tre grandi classici del genere action adventure e un deckbuilder in stile tower defense di cui si è parlato troppo poco?
Dead Island 2
Frutto sorprendente e quasi miracoloso di uno sviluppo estremamente travagliato, durato ben nove anni fra annunci, cancellazioni e ripartenze, Dead Island 2 è un action survival a base di zombie che prova a espandere la formula confezionata originariamente da Techland puntando tutto su di un'azione immediata e spettacolare... anche a costo di mettere lo spessore del gameplay in secondo piano.
La struttura del sequel abbandona le distese dispersive degli open world più tradizionali in favore di livelli relativamente contenuti, ricchi di attività e ambientazioni da esplorare. Una scelta che funziona: si procede senza perdere troppo tempo, alternando missioni principali, incarichi secondari e ricerca di nuove risorse, sebbene la progressione resti un po' troppo lineare e tenda a ripetersi.
Detto questo, gli sviluppatori hanno messo a punto un sistema di combattimento solido e divertente, che permette di mirare a specifiche parti del corpo dei nostri avversari, amputare gli arti con le armi da taglio o puntare alla testa o al busto con quelle contundenti. Il tutto nell'ottica di un equipaggiamento ampiamente personalizzabile, che include diversi strumenti e la novità delle carte abilità.
Sullo sfondo c'è Hell-A, una Los Angeles ricostruita con grande cura, capace di valorizzare l'esplorazione anche quando si torna in zone già visitate. La cooperativa con gli amici, poi, esalta ulteriormente il divertimento offerto da un gioco che si conferma piacevole da affrontare e bello da vedere, pur ancorato a meccaniche un pizzico timide: ne abbiamo parlato nella recensione di Dead Island 2.
Tomb Raider IV-VI Remastered
Tomb Raider IV-VI Remastered ripropone la seconda trilogia dedicata a Lara Croft, recuperando dunque alcuni fra gli episodi meno celebrati della saga ma accompagnandoli con migliorie tecniche e contenuti aggiuntivi. Come era lecito attendersi, a brillare è in particolare The Last Revelation, grazie a una struttura che valorizza esplorazione, platforming e rompicapo ambientali.
Gli scenari egiziani invitano infatti a osservare con attenzione gli spazi, individuare passaggi nascosti e risolvere enigmi ambientali, mentre il level design richiede una certa precisione e familiarità con i movimenti della protagonista. Non a caso i controlli classici, volutamente rigidi, restano la scelta migliore per affrontare salti calibrati e geometrie precise, mentre il layout moderno non si integra altrettanto bene con questa filosofia.
Tomb Raider: Chronicles non è invecchiato altrettanto bene: al gioco non mancano ambientazioni interessanti, ma la costruzione degli stage e le idee legate al gameplay non raggiungono la solidità del quarto capitolo. Un discorso che vale a maggior ragione per The Angel of Darkness, che introduce elementi inediti come le meccaniche stealth e una barra della resistenza, ma nell'ambito di un impianto poco curato.
Tutti e tre i giochi sono stati portati a 4K e 60 frame al secondo su PS5, con la possibilità però di alternare in qualsiasi momento la grafica originale a quella rimasterizzata. Non mancano inoltre un Photo Mode, alcuni contenuti recuperati e livelli aggiuntivi pensati per gli appassionati della serie, che non mancheranno di apprezzare questi extra.
Monster Train 2
Monster Train 2 miscela in maniera brillante deckbuilding, strategia ed elementi roguelike, andando ad arricchire la formula del primo capitolo grazie all'introduzione di nuove fazioni, meccaniche inedite e una quantità impressionante di combinazioni. Il tutto mantenendo una formula in stile tower defense su tre livelli, con le nostre unità piazzate sulla mappa per fermare l'avanzata dei nemici.
Ogni battaglia richiede di ragionare sulla disposizione delle creature, sull'ordine delle azioni e sulla gestione dell'energia necessaria per giocare le carte, ma basta una scelta sbagliata per compromettere una strategia apparentemente perfetta. Proprio per questo bisogna prestare molta attenzione alla costruzione del mazzo, che è possibile potenziare grazie alle nuove carte, agli artefatti e ai miglioramenti ottenibili a ogni tappa.
Le cinque nuove fazioni ampliano parecchio le possibilità strategiche: dai funghi capaci di accumulare danni nel tempo ai draghi che sfruttano l'oro per finanziare i potenziamenti, passando per angeli caduti, maghi e creature assemblate con equipaggiamenti da laboratorio. Proprio le nuove carte Equipaggiamento rappresentano una delle aggiunte più riuscite, visto che consentono di modificare attacco, difesa e abilità delle unità.
A sostenere la struttura roguelike di Monster Train 2 troviamo livelli di difficoltà progressivi, sfide giornaliere, prove dimensionali e una modalità Infinita che punta a metterci alla prova, confermando anche la corposità di un pacchetto che migliora l'esperienza originale sotto ogni punto di vista.
Gli arrivi e le partenze di novembre
Non più riscattabili su PlayStation Plus dal 3 novembre
- EA Sports F1 25 - PS5
- Hunt: Showdown 1896 - PS5
- Earth Defense Force: World Brothers 2 - PS4 e PS5
Disponibili su PlayStation Plus dal 3 novembre
- Dead Island 2 - PS4 e PS5
- Tomb Raider IV-VI Remastered - PS4 e PS5
- Monster Train 2 - PS5