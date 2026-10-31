PS Plus Essential, i giochi di novembre: Dead Island 2, Tomb Raider e Monster Train 2

Come descrivere diversamente una selezione che include un action survival a base di zombie in prima persona, l'edizione rimasterizzata di tre grandi classici del genere action adventure e un deckbuilder in stile tower defense di cui si è parlato troppo poco?

A novembre PlayStation Plus Essential propone tre giochi molto diversi fra loro, riscattabili dal 3 al 30 novembre da tutti gli abbonati (Essential, Extra e Premium): Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered e Monster Train 2.

Sullo sfondo c'è Hell-A, una Los Angeles ricostruita con grande cura , capace di valorizzare l'esplorazione anche quando si torna in zone già visitate. La cooperativa con gli amici, poi, esalta ulteriormente il divertimento offerto da un gioco che si conferma piacevole da affrontare e bello da vedere, pur ancorato a meccaniche un pizzico timide: ne abbiamo parlato nella recensione di Dead Island 2 .

Detto questo, gli sviluppatori hanno messo a punto un sistema di combattimento solido e divertente , che permette di mirare a specifiche parti del corpo dei nostri avversari, amputare gli arti con le armi da taglio o puntare alla testa o al busto con quelle contundenti. Il tutto nell'ottica di un equipaggiamento ampiamente personalizzabile, che include diversi strumenti e la novità delle carte abilità.

La struttura del sequel abbandona le distese dispersive degli open world più tradizionali in favore di livelli relativamente contenuti, ricchi di attività e ambientazioni da esplorare. Una scelta che funziona: si procede senza perdere troppo tempo, alternando missioni principali, incarichi secondari e ricerca di nuove risorse, sebbene la progressione resti un po' troppo lineare e tenda a ripetersi.

Frutto sorprendente e quasi miracoloso di uno sviluppo estremamente travagliato , durato ben nove anni fra annunci, cancellazioni e ripartenze, Dead Island 2 è un action survival a base di zombie che prova a espandere la formula confezionata originariamente da Techland puntando tutto su di un'azione immediata e spettacolare... anche a costo di mettere lo spessore del gameplay in secondo piano.

Tomb Raider IV-VI Remastered

Tomb Raider IV-VI Remastered ripropone la seconda trilogia dedicata a Lara Croft, recuperando dunque alcuni fra gli episodi meno celebrati della saga ma accompagnandoli con migliorie tecniche e contenuti aggiuntivi. Come era lecito attendersi, a brillare è in particolare The Last Revelation, grazie a una struttura che valorizza esplorazione, platforming e rompicapo ambientali.

Lara in azione in Tomb Raider IV-VI Remastered

Gli scenari egiziani invitano infatti a osservare con attenzione gli spazi, individuare passaggi nascosti e risolvere enigmi ambientali, mentre il level design richiede una certa precisione e familiarità con i movimenti della protagonista. Non a caso i controlli classici, volutamente rigidi, restano la scelta migliore per affrontare salti calibrati e geometrie precise, mentre il layout moderno non si integra altrettanto bene con questa filosofia.

Tomb Raider: Chronicles non è invecchiato altrettanto bene: al gioco non mancano ambientazioni interessanti, ma la costruzione degli stage e le idee legate al gameplay non raggiungono la solidità del quarto capitolo. Un discorso che vale a maggior ragione per The Angel of Darkness, che introduce elementi inediti come le meccaniche stealth e una barra della resistenza, ma nell'ambito di un impianto poco curato.

Una fase stealth in Tomb Raider IV-VI Remastered

Tutti e tre i giochi sono stati portati a 4K e 60 frame al secondo su PS5, con la possibilità però di alternare in qualsiasi momento la grafica originale a quella rimasterizzata. Non mancano inoltre un Photo Mode, alcuni contenuti recuperati e livelli aggiuntivi pensati per gli appassionati della serie, che non mancheranno di apprezzare questi extra.