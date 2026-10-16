The Batman 2: i lavori proseguono con Steven Soderbergh a supporto di Matt Reeves

"Per essere chiari, non sto abbandonando The Batman: Part 2", ha spiegato Reeves in un messaggio su X, riferendo di aver ricevuto l'aiuto di Steven Soderbergh , che consente di portare avanti la produzione.

Come riferito qualche giorno fa, la produzione di The Batman: Part 2 era stata messa in pausa , con il regista Reeves costretto a interrompere i lavori per problemi familiari , ma sembra che questo non abbia comportato un allentamento totale dalla lavorazione del film, vista la precisazione arrivata in seguito.

In seguito alle ultime comunicazioni alquanto allarmanti, Matt Reeves è tornato a parlare al pubblico attraverso social spiegando che non ha abbandonato The Batman Part 2 , come qualcuno poteva sospettare, ma che continua a lavorarci ma con il supporto di Steven Soderbergh , subentrato alla produzione.

Il film va avanti con l'aiuto di Soderbergh

"Sono profondamente grato a Steven per essere venuto ad aiutarmi durante questo momento difficile, in modo da contribuire a concludere la fotografia principale", ha spiegato Reeves, "Grazie a tutti per le vostre preoccupazioni e gli auguri", ha poi aggiunto rivolgendosi al pubblico.



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A quanto pare, Soderbergh assumerà un ruolo di supervisione sul film, portando avanti vari ruoli di rilievo all'interno della produzione e cercando di coordinarsi con Reeves in modo da non bloccare completamente i lavori sul film.

Al momento, si parla di concludere i lavori sulla parte principale della fotografia, stando a quanto riferito anche da un comunicato ufficiale di DC Studios, ma da qui in avanti "Matt e Steven lavoreranno insieme in maniera molto coordinata con gli attori e la crew, in modo da portare a termine la visione del film da parte di Matt".

Anche James Gunn, responsabile di DC Studios, è intervenuto per confermare che Reeves è ancora alla guida di The Batman: Part 2, esprimendo anche lui una profonda gratitudine nei confronti di Soderbergh per essere intervenuto a supporto, consentendo di portare avanti i lavori.

C'è comunque ancora molto tempo prima di poter vedere il film, considerando che la sua uscita è prevista al momento per il 18 febbraio 2018. Nel frattempo ne abbiamo visto una nuova immagine e un teaser, emerso dopo il rinvio comunicato l'estate scorsa.