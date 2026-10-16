The Batman 2: i lavori proseguono con Steven Soderbergh a supporto di Matt Reeves

In seguito alle ultime comunicazioni alquanto allarmanti, Matt Reeves è tornato a parlare al pubblico attraverso social spiegando che non ha abbandonato The Batman Part 2, come qualcuno poteva sospettare, ma che continua a lavorarci ma con il supporto di Steven Soderbergh, subentrato alla produzione.
Come riferito qualche giorno fa, la produzione di The Batman: Part 2 era stata messa in pausa, con il regista Reeves costretto a interrompere i lavori per problemi familiari, ma sembra che questo non abbia comportato un allentamento totale dalla lavorazione del film, vista la precisazione arrivata in seguito.
"Per essere chiari, non sto abbandonando The Batman: Part 2", ha spiegato Reeves in un messaggio su X, riferendo di aver ricevuto l'aiuto di Steven Soderbergh, che consente di portare avanti la produzione.
Il film va avanti con l'aiuto di Soderbergh
"Sono profondamente grato a Steven per essere venuto ad aiutarmi durante questo momento difficile, in modo da contribuire a concludere la fotografia principale", ha spiegato Reeves, "Grazie a tutti per le vostre preoccupazioni e gli auguri", ha poi aggiunto rivolgendosi al pubblico.
A quanto pare, Soderbergh assumerà un ruolo di supervisione sul film, portando avanti vari ruoli di rilievo all'interno della produzione e cercando di coordinarsi con Reeves in modo da non bloccare completamente i lavori sul film.
Al momento, si parla di concludere i lavori sulla parte principale della fotografia, stando a quanto riferito anche da un comunicato ufficiale di DC Studios, ma da qui in avanti "Matt e Steven lavoreranno insieme in maniera molto coordinata con gli attori e la crew, in modo da portare a termine la visione del film da parte di Matt".
Anche James Gunn, responsabile di DC Studios, è intervenuto per confermare che Reeves è ancora alla guida di The Batman: Part 2, esprimendo anche lui una profonda gratitudine nei confronti di Soderbergh per essere intervenuto a supporto, consentendo di portare avanti i lavori.
C'è comunque ancora molto tempo prima di poter vedere il film, considerando che la sua uscita è prevista al momento per il 18 febbraio 2018. Nel frattempo ne abbiamo visto una nuova immagine e un teaser, emerso dopo il rinvio comunicato l'estate scorsa.