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PlayStation Plus svela nuovi vantaggi per gli abbonati fra sconti e prove ma non in Italia, per ora

Nuovi perk sono stati annunciati da Sony per gli abbonati a PlayStation Plus: si tratta di vari sconti e prove che si aggiungono ai vantaggi standard, ma al momento non in Italia.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/11/2026
Il logo di PlayStation Plus

Sony ha svelato alcuni nuovi "perk" o vantaggi aggiuntivi, per gli abbonati a PlayStation Plus, che ora comprendono anche vari sconti e prove gratuite che però non risultano disponibili in Italia, almeno per ora.

L'offerta al momento è limitata agli utenti residenti nel Regno Unito, Francia e Germania, ma è probabile che dopo un primo periodo di prova l'iniziativa venga estesa anche ad altri paesi, dunque terremo d'occhio la questione.

Si tratta, comunque, principalmente di sconti o periodi di prova per altri servizi, dunque elementi che non rappresentano un enorme valore aggiunto ma che risultano sicuramente apprezzabili per chi paga l'abbonamento al servizio Sony.

I nuovi perk annunciati

L'elenco presenta alcune forme di introduzione ad altri servizi in abbonamento, dunque nel caso qualcuno possa accedervi è probabilmente consigliabile disattivare i vari rinnovi automatici per non ritrovarsi ingabbiati in ulteriori sottoscrizioni, nel caso non siate interessati.

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In ogni caso, per il momento la sezione non è disponibile in Italia ma potete avere un'idea di cosa si tratti a questo indirizzo: in sostanza, basta effettuare il login con le credenziali di PlayStation Plus e attivare i perk desiderati.

PlayStation Plus Essential, disponibili da oggi i giochi gratis di novembre 2026: ricordiamo quali sono PlayStation Plus Essential, disponibili da oggi i giochi gratis di novembre 2026: ricordiamo quali sono

Questi sono i primi nuovi vantaggi annunciati da Sony per gli abbonati, per quanto riguarda in particolare gli utenti nel Regno Unito:

  • 3 mesi di prova gratuita di YouTube Premium
  • 2 mesi di prova gratuita di Calm
  • Credito per I film su Sony Pictures Core
  • Abbonamento mensile a Audible a 0,99 £ per tre mesi
  • Sconto del 20% sull'abbonamento DAZN Ultimate
  • Sconto del 5% sui prodotti di PlayStation Direct
  • Risparmio di 10 £ su alcuni controller DualSense per PS5
  • Risparmio del 10% sui prodotti per videogiochi e sugli altoparlanti di Sony Electronics

Ognuno di questi può essere "sbloccato" nella sezione apposita, consentendo il riscatto del perk corrispondente che va ad aggiungersi a tutti i contenuti già previsto per i piani di abbonamento.

#Sony #PlayStation Plus
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