PlayStation Plus svela nuovi vantaggi per gli abbonati fra sconti e prove ma non in Italia, per ora

Sony ha svelato alcuni nuovi "perk" o vantaggi aggiuntivi, per gli abbonati a PlayStation Plus, che ora comprendono anche vari sconti e prove gratuite che però non risultano disponibili in Italia, almeno per ora.

L'offerta al momento è limitata agli utenti residenti nel Regno Unito, Francia e Germania, ma è probabile che dopo un primo periodo di prova l'iniziativa venga estesa anche ad altri paesi, dunque terremo d'occhio la questione.

Si tratta, comunque, principalmente di sconti o periodi di prova per altri servizi, dunque elementi che non rappresentano un enorme valore aggiunto ma che risultano sicuramente apprezzabili per chi paga l'abbonamento al servizio Sony.