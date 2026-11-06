PlayStation Plus svela nuovi vantaggi per gli abbonati fra sconti e prove ma non in Italia, per ora

Sony ha svelato alcuni nuovi "perk" o vantaggi aggiuntivi, per gli abbonati a PlayStation Plus, che ora comprendono anche vari sconti e prove gratuite che però non risultano disponibili in Italia, almeno per ora.
L'offerta al momento è limitata agli utenti residenti nel Regno Unito, Francia e Germania, ma è probabile che dopo un primo periodo di prova l'iniziativa venga estesa anche ad altri paesi, dunque terremo d'occhio la questione.
Si tratta, comunque, principalmente di sconti o periodi di prova per altri servizi, dunque elementi che non rappresentano un enorme valore aggiunto ma che risultano sicuramente apprezzabili per chi paga l'abbonamento al servizio Sony.
I nuovi perk annunciati
L'elenco presenta alcune forme di introduzione ad altri servizi in abbonamento, dunque nel caso qualcuno possa accedervi è probabilmente consigliabile disattivare i vari rinnovi automatici per non ritrovarsi ingabbiati in ulteriori sottoscrizioni, nel caso non siate interessati.
In ogni caso, per il momento la sezione non è disponibile in Italia ma potete avere un'idea di cosa si tratti a questo indirizzo: in sostanza, basta effettuare il login con le credenziali di PlayStation Plus e attivare i perk desiderati.
Questi sono i primi nuovi vantaggi annunciati da Sony per gli abbonati, per quanto riguarda in particolare gli utenti nel Regno Unito:
- 3 mesi di prova gratuita di YouTube Premium
- 2 mesi di prova gratuita di Calm
- Credito per I film su Sony Pictures Core
- Abbonamento mensile a Audible a 0,99 £ per tre mesi
- Sconto del 20% sull'abbonamento DAZN Ultimate
- Sconto del 5% sui prodotti di PlayStation Direct
- Risparmio di 10 £ su alcuni controller DualSense per PS5
- Risparmio del 10% sui prodotti per videogiochi e sugli altoparlanti di Sony Electronics
Ognuno di questi può essere "sbloccato" nella sezione apposita, consentendo il riscatto del perk corrispondente che va ad aggiungersi a tutti i contenuti già previsto per i piani di abbonamento.