Screamer apre ai controlli tradizionali e guarda oltre: parla il game director Cardini

Così, ad alcune settimane dalla pubblicazione dell'ultimo, importante aggiornamento del gioco, abbiamo deciso di scambiare qualche parola con il game director Federico Cardini , per scoprire come sta andando avanti lo sviluppo.

Sì, perché il nuovo Screamer è qualcosa di completamente diverso, non solo dalla prima versione del gioco uscita oltre trent'anni fa, ma anche da qualsiasi altro esponente del genere moderno. Fra personaggi in stile anime che si confrontano all'interno di una campagna fortemente narrativa, controlli separati per sterzo e derapata, meccaniche di combattimento e tante altre funzionalità, gli autori hanno provato davvero a sperimentare .

Un'esperienza sorprendente

"Il nostro obiettivo con Screamer era dimostrare che c'è spazio per fare cose nuove e osare di più nel genere dell'arcade racing": sono state queste le prime parole di Cardini, a conferma di ciò che pensavamo di questo progetto. "Il primo Screamer dimostrò che si poteva vivere un'esperienza racing valida anche su PC e, ispirati da questo spirito intraprendente, abbiamo deciso di riproporre il franchise nell'era moderna con tutte le sue coraggiose novità."

Gli appassionati della vecchia guardia ricordano bene cosa fosse il gaming su personal computer a metà degli anni '90, i magheggi per liberare un po' di RAM all'avvio e un'accelerazione 3D ancora rudimentale; i ragazzi dell'allora Graffiti riuscirono però a spremere i Pentium con un motore di rendering software.

Con il reboot di Screamer, Milestone ha dunque provato a sorprendere di nuovo i giocatori, ma stavolta attraverso l'introduzione di un approccio inedito al gameplay che ha diviso critica e pubblico. È questo il motivo per cui l'ultimo aggiornamento aggiunge la possibilità di optare per un sistema di controllo tradizionale, che consente di gestire la derapata con lo stick analogico sinistro?

Una sequenza in derapata in Screamer

"Screamer è nato, e rimane, un gioco pensato per la modalità Twin Stick", ci ha spiegato il game director. "Ciò non significa che la formula tradizionale di arcade racing non sia più valida, ma non è la direzione che abbiamo scelto per Screamer. Detto questo, il tema dell'accessibilità ci è molto caro ed è una cosa che va oltre il semplice coprire le necessità di persone con difficoltà nell'utilizzare determinati sistemi di input."

"Sappiamo dai commenti ricevuti che alcuni giocatori, prima di questa patch, avrebbero preferito approcciare il gioco con un sistema di controlli più familiare rispetto al Twin Stick, e onestamente non vediamo nulla di sbagliato in questo: la nuova modalità Single Stick nasce per coprire tali esigenze." Una concessione ai fini dell'accessibilità e dell'immediatezza, insomma, che punta a coinvolgere chi nutriva dei dubbi in merito all'impianto confezionato da Milestone.

Una fase di gara in Screamer

Naturalmente l'update può essere visto anche come un modo per arricchire ulteriormente la progressione, attirando i giocatori più tradizionalisti grazie al layout classico, ma spingendoli poi a provare anche il sistema Twin Stick per poter abbracciare appieno l'esperienza offerta dal reboot e le sue tante meccaniche.