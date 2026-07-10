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Screamer Day One Edition è al minimo storico su Amazon

Se cerchi un hero racer con elementi combat, Screamer per PS5 è attualmente in sconto su Amazon al prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/07/2026
Screamer PS5
Screamer
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Se vuoi provare un gioco diverso dal solito, Screamer per PS5 è attualmente su Amazon a 40,97 € rispetto al prezzo mediano di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 32%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza di guida in stile anime

In questo gioco si fondono corse estreme con meccaniche di combattimento. Questa edizione include il gioco completo, 2 pacchetti DLC con combinazioni di colori speciali per ogni veicolo, il pack Chromed Style/Iridescent Style e il fumetto digitale "Loss". Per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco che cerca di ricostruire l'arcade originale del 1995. I personaggi sono ben raccontati, mentre le sequenze animate sono convincenti e immersive.

Screamer
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La campagna è lunga e impegnativa e saprà intrattenerti, mentre il gameplay è indubbiamente originale. Tuttavia, il Torneo è l'unica modalità di spessore e le sequenza visual novel diventano pesanti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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