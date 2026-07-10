Screamer Day One Edition è al minimo storico su Amazon

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Un'esperienza di guida in stile anime

In questo gioco si fondono corse estreme con meccaniche di combattimento. Questa edizione include il gioco completo, 2 pacchetti DLC con combinazioni di colori speciali per ogni veicolo, il pack Chromed Style/Iridescent Style e il fumetto digitale "Loss". Per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco che cerca di ricostruire l'arcade originale del 1995. I personaggi sono ben raccontati, mentre le sequenze animate sono convincenti e immersive.

Screamer

La campagna è lunga e impegnativa e saprà intrattenerti, mentre il gameplay è indubbiamente originale. Tuttavia, il Torneo è l'unica modalità di spessore e le sequenza visual novel diventano pesanti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.