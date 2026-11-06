La protesta PlayStation Blackout contro Sony per l'abbandono dei dischi non ha avuto alcun effetto

Di fatto, il mercato sta dando ragione a Sony e alla sua decisione di abbandonare il formato fisico a partire dal 2028, considerando che la tendenza della maggior parte del pubblico sembra essere proprio quella di spostarsi sempre più sul digitale .

A dirlo non è una comunicazione esplicita ma sono semplicemente i dati finanziari di Sony, che dimostrano come nel periodo in cui si è sviluppato il boicottaggio , che avrebbe dovuto portare a un qualche danno nell'attività online e nella vendita di giochi in digitale, non si è registrata alcuna flessione per la compagnia.

Si può dire ora in maniera ufficiale che il movimento di protesta "PlayStation Blackout" organizzato contro Sony per l'abbandono dei dischi e lo spostamento al digitale non ha effettivamente avuto alcun effetto, ora è ufficiale .

Questa ha invaso i canali social di Sony e PlayStation , comparendo praticamente ovunque ci fosse la possibilità di lasciare commenti e dando l'impressione di un ampio movimento organizzato, che doveva sfociare in una protesta spettacolare.

I dati di Sony e la dura realtà

Purtroppo, i dati finanziari pubblicati di recente da Sony, in base ai quali abbiamo anche saputo che Sony ha alzato le stime per l'anno fiscale 2026, dimostrano che questa protesta non ha avuto l'effetto sperato, in quanto non si è rilevato alcun significativo cambiamento nell'attività sulla piattaforma e gli utenti attivi sono anzi aumentati nel trimestre in questione.

Le vendite non sono diminuite e gli utenti attivi mensili sono addirittura aumentati di 2 milioni proprio nel trimestre preso in esame.

La dura realtà è che effettivamente il pubblico di massa, che compone ormai la maggior parte dell'utenza PlayStation, non si sente particolarmente minacciato dal futuro tutto digitale a cui Sony sta tendendo, e la protesta ha riguardato probabilmente un numero troppo piccolo di giocatori.