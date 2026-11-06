Il Black Friday sta arrivando su Google Store: risparmia fino a 200 € sulla serie Pixel 11

La promozione sarà attiva dall'11 novembre al 1° dicembre 2026 , salvo esaurimento delle disponibilità, ed è riservata agli utenti maggiorenni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Google propone nuove offerte in occasione del Black Friday, offrendo la possibilità di risparmiare sull'acquisto dei nuovi Pixel 11 . In particolare, acquistando un Pixel 11 Pro potrai ottenere uno sconto di 200 € , mentre per Pixel 11 Pro XL e il modello base Pixel 11 il risparmio sarà di 100 €. Se sei interessato, puoi acquistare i prodotti direttamente tramite questo link .

Buone prestazioni software completo

Questi smartphone sono alimentati dal chip Google Tensor G6. Il modello base è dotato di display Actua OLED da 6,3 pollici con frequenza da 60 a 120 Hz e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultrawide da 13 MP e teleobiettivo 5x da 10,8 MP.

Lo smartphone Google Pixel 11 Pro

Le versioni Pro e Pro XL, invece, utilizzano un pannello Super Actua LTPO da 1-120 Hz e Super Actua da 6,8 pollici, mentre il comparto fotografico si basa su una tripla fotocamera con principale da 50 MP, ultrawide da 48 MP e teleobiettivo da 48 MP. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione del Pixel 11 Pro XL.