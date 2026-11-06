REDMI Note 17 Pro Max ha una batteria impressionante e costa 200 € in meno su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone REDMI Note 17 Pro Max da 256 GB a soli 399,90 € rispetto al prezzo consigliato di 599,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito trovi anche altre colorazioni: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Buone prestazioni e ottima autonomia
Questo smartphone è dotato di display Super Sunlight in grado di raggiungere 3.500 nit di luminosità di picco. Inoltre, con PWM dimming a 3840Hz lo sfarfallio è ridotto al minimo, offrendo un'esperienza confortevole. Il dispositivo è inoltre alimentato dal processore Snapdragon 6 Gen 5 per ottime prestazioni, mentre la batteria ha una capacità di ben 9.210 mAh con ricarica ultra-rapida HyperCharge da 100 W.
Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera OIS da 50 MP. Si tratta quindi di un prodotto con buone prestazioni e autonomia, sebbene il comparto fotografico non sia particolarmente impressionante. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione del REDMI Note 17 Pro Max. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.