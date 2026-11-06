Nintendo Switch 2 aumenterà ancora di prezzo? Il presidente Furukawa risponde

Ricordiamo che Nintendo Switch 2 ha già subito un primo aumento di prezzo ufficiale lo scorso settembre: sebbene questo sia stato piuttosto lieve anche rispetto a quanto successo con i concorrenti, pone un procedente importante per la compagnia, la quale si trova comunque nella stessa situazione problematica degli altri produttori, per quanto riguarda scorte di chip e aumenti nei costi di produzione.

A margine della pubblicazione dei risultati finanziari di Nintendo e della varie novità emerse anche per quanto riguarda dati di vendita e piani sui prossimi mesi, comprese le prossime uscite su Nintendo Switch 2 confermate , Furukawa ha anche detto la sua sulla questione degli aumenti di prezzo, che stanno piagando il mercato delle console ormai da alcuni anni a questa parte.

In un comunicato ufficiale riportato da Reuters, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa , ha risposto direttamente ai timori di possibili aumenti di prezzo di Nintendo Switch 2 dando una notizia positiva , sebbene ovviamente non definitiva.

Nintendo ha una quantità sufficiente di memorie

Tuttavia, Furukawa si è dimostrato piuttosto ottimista su questo fronte, sostanzialmente riferendo che la compagnia è riuscita ad assicurarsi una quantità sufficiente di memorie per il prossimo futuro, cosa che dovrebbe escludere il ricorso a ulteriori aumenti di prezzo.

Shuntaro Furukawa e Nintendo Switch 2

Ovviamente la dichiarazione riguarda la situazione attuale e dei prossimi mesi, ma considerando che la crisi delle memorie è prevista durare per alcuni anni non è facile prevedere adesso l'andamento dei prezzi in un futuro più lontano.

Per il momento, comunque, Furukawa ha rassicurato il pubblico: "Non prevediamo grandi cambiamenti nella situazione delle memorie per quanto ci riguarda e Nintendo si trova ora con una quantità sufficiente di materiale", ha spiegato il presidente della compagnia.

Non è un'affermazione molto precisa, ma se non altro dimostra un atteggiamento piuttosto sicuro da parte del capo di Nintendo, che al momento sembra proprio escludere il rischio di ulteriori aumenti di prezzo per Nintendo Switch 2.

"La compagnia, che ha già effettuato un aumento di prezzo nei mesi scorsi, non sta considerando ulteriori cambiamenti su questo fronte", ha riferito in maniera piuttosto esplicita Furukawa.