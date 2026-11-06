Le prossime uscite su Nintendo Switch 2 confermate tra Xenoblade, Pokémon, Metroid e tanti third party

Come da tradizione con la pubblicazione dei risultati finanziari, Nintendo ha anche confermato il piano dei prossimi arrivi su Nintendo Switch 2, confermando date e periodi di uscita di numerosi giochi interni e third party in arrivo sulla console.

Non tutti ovviamente hanno già delle date precise, ma quelli menzionati sono comunque previsti arrivare entro la fine del prossimo anno, con alcuni di questi che hanno già una collocazione precisa all'interno del piano dei prossimi mesi e si prospetta un periodo particolarmente ricco.

Al di là delle produzioni interne da parte dei team first party Nintendo, che potrebbero ancora riservare diverse sorprese vista la riservatezza che la compagnia usa di solito con i propri progetti, ci sono anche tanti giochi di terze parti previsti.