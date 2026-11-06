Le prossime uscite su Nintendo Switch 2 confermate tra Xenoblade, Pokémon, Metroid e tanti third party

Come da tradizione con la pubblicazione dei risultati finanziari, Nintendo ha anche confermato il piano dei prossimi arrivi su Nintendo Switch 2, confermando date e periodi di uscita di numerosi giochi interni e third party in arrivo sulla console.
Non tutti ovviamente hanno già delle date precise, ma quelli menzionati sono comunque previsti arrivare entro la fine del prossimo anno, con alcuni di questi che hanno già una collocazione precisa all'interno del piano dei prossimi mesi e si prospetta un periodo particolarmente ricco.
Al di là delle produzioni interne da parte dei team first party Nintendo, che potrebbero ancora riservare diverse sorprese vista la riservatezza che la compagnia usa di solito con i propri progetti, ci sono anche tanti giochi di terze parti previsti.
Xenoblade Genesis, Metroid Ravenous e Pokémon Vento e Onda tra i first party
Per quanto riguarda i giochi interni da parte di Nintendo stessa, spiccano in particolare Metroid Ravenous, che ha già la data di uscita fissata per il 28 gennaio, Pokémon Vento e Onda e Xenoblade Genesis che sono piazzati in un vago "2027" ma che comunque fanno parte del piano a breve o medio termine.
Vediamo dunque la lista dei giochi first party confermati finora con date e periodi di uscita:
- Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy - 12 novembre 2026
- Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition - 3 dicembre 2026
- Metroid Ravenous - 28 gennaio 2027
- Hyrule Warriors: Age of Calamity - Definitive Edition - 25 febbraio 2027
- Kirby and the World Beyond - Primavera 2027
- Pokémon Vento e Onda - 2027
- Xenoblade Genesis - 2027
Considerando che è appena uscito The Legend of Zelda: Ocarina of Time, c'è dunque un programma piuttosto pieno di uscite per Nintendo Switch 2 da qui all'anno prossimo.
I giochi di terze parti
Anche per quanto riguarda i giochi di terze parti il programma di Nintendo Switch 2 sembra alquanto ricco, probabilmente più di quanto abbiamo visto in precedenza sulle console Nintendo in questi anni.
Switch 2 sta infatti consentendo numerose conversioni dalle altre piattaforme, cosa che apre la porta all'arrivo di tante produzioni prima precluse agli utenti Nintendo, che vanno ad arricchire sostanzialmente il catalogo.
Dopo aver visto Call of Duty: Modern Warfare 4 arrivare sulla console Nintendo, segnando un ritorno atteso molti anni, vediamo dunque il piano delle prossime uscite:
- Rayman Legends: Retold - 3 dicembre 2026
- Monster Hunter Wilds - 4 dicembre 2026
- Professor Layton and The New World of Steam - 10 dicembre 2026
- Danganronpa 2x2 - 14 gennaio 2027
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis - 12 febbraio 2027
- Yu-Gi-Oh! Tag Force GX - 16 febbraio 2027
- Eternal Anima - 4 marzo 2027
- Final Fantasy VII Revelation - 8 aprile 2027
- Ninjala 2 - Q2 2027
- Resident Evil: Veronica - 2027
- LEGO Skylines - 2027
- Crazy Taxi: World Tour - 2027
- The Duskbloods - 2027
- Onyx - 2027
Ovviamente si tratta di una lista molto parziale delle uscite previste tra questo e il prossimo anno su Nintendo Switch 2, considerabile una sorta di elenco di "highlights" che Nintendo ha voluto mettere in evidenza per i prossimi mesi della propria console.