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Dopo Zelda: Ocarina of Time e Star Fox, Nintendo ha in programma altri remake

Il vice-presidente della sezione Product Development and Publishing di Nintendo, Nate Bihldorff, ha spiegato che remake e nuovi giochi hanno posti ugualmente importanti nel programma.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/11/2026
Una scena di Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
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Sembra proprio che le operazioni di rifacimento di vecchi classici stiano andando bene a Nintendo, tanto da aver riferito chiaramente che ci sono altri remake in programma dopo The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Star Fox, visti i risultati raggiunti.

Il vice-presidente della sezione Product Development and Publishing di Nintendo, Nate Bihldorff, ha riferito la questione in maniera piuttosto chiara durante un'intervista a Polygon, sostenendo che i remake sono destinati ad avere un posto importante insieme alle nuove produzioni, nei piani della compagnia.

I nuovi giochi sono ovviamente fondamentali, ma per un'azienda che può contare su un catalogo di proprietà intellettuali di grande rilievo come Nintendo anche il fatto di rivisitare le serie già note è un elemento distintivo di importanza crescente.

Remake e nuovi titoli hanno la stessa importanza

"Onestamente, penso che sia i nuovi giochi che i remake abbiano entrambi un posto nel catalogo Nintendo, con la stessa importanza", si è spinto a dire Bihldorff, ponendo dunque sullo stesso piano le due tipologie di produzione, in termini di importanza strategica.

"Ci sono fan di ogni singola serie che abbiamo in circolazione. Ovviamente, avere nuovi giochi in quelle serie è fantastico, e li aspetto con ansia tanto quanto chiunque altro, ma c'è anche una profonda soddisfazione nel rivisitare giochi che sono stati davvero, davvero speciali, come Ocarina of Time".

The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna su Nintendo Switch 2: quando esce e quello che c'è da sapere sul remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna su Nintendo Switch 2: quando esce e quello che c'è da sapere sul remake

È chiaro che le operazioni di rifacimento di classici del passato sono tutt'altro che concluse in quel di Nintendo, e considerando la quantità di giochi a cui la compagnia può attingere possiamo immaginare che di remake possano essercene ancora parecchi.

Solo nel 2026 ne abbiamo visti arrivare due, entrambi con risultati positivi: Star Fox sicuramente in misura minore, ma The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha veramente conquistato la critica arrivando ad essere uno dei giochi con le valutazioni migliori di sempre, e immaginiamo abbia un impatto significativo anche sul mercato.

Il gioco è disponibile da ieri su Nintendo Switch 2 e potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, nella quale lo consideriamo la migliore versione del gioco migliore di sempre, nientemeno.

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