Control Resonant trascina i ricavi di Remedy e raggiunge un nuovo pubblico per la serie

Il team finlandese è riconosciuto universalmente come uno dei più capaci in termini tecnologici e anche narrativi, in grado di proporre ogni volta delle produzioni veramente di alto profilo che ricevono spesso un'ottima accoglienza da parte della critica e contano su un pubblico di appassionati, ma a volte sul mercato stentano a raggiungere risultati notevoli.

Il nuovo CEO Jean-Charles Gaudechon ha definito le performance di Control Resonant sul mercato "una pietra miliare storica per la compagnia", che nel terzo trimestre fiscale ha fatto registrare 39,6 milioni di euro come ricavi, con un incremento del 226% rispetto all'anno precedente.

Questo dovrebbe garantire un recupero più veloce dei costi di produzione e dunque l'avvio di profitti sul medio o breve termine, contrariamente a quanto abbiamo visto in diversi casi in passato.

Control Resonant rappresenta una variazione interessante in questo senso, perché sta dimostrando di mantenere un buon ritmo di vendite fin dall'inizio, venendo definito da Remedy il suo gioco venduto più velocemente nell'arco di tempo del periodo di lancio.

Control Resonant raggiunge un nuovo pubblico

Altri dati sono emersi di significativo interesse per capire come stia andando il nuovo gioco di Remedy: a quanto pare, quasi metà degli utenti che hanno acquistato il gioco non avevano giocato il capitolo precedente, Control, che nel frattempo ha visto un incremento di vendite probabilmente proprio grazie all'uscita del seguito e alla "scoperta" della serie da parte di molti utenti nuovi.

Questo era un obiettivo che Remedy si era posta con Control Resonant: raggiungere un pubblico più ampio rispetto al primo Control era tra i punti fondamentali del progetto, e a quanto pare è stato raggiunto in buona parte.

Il dato fornisce ulteriore linfa per il franchise Control, contribuendo peraltro alla salute di tutto l'universo connesso di Remedy, considerando che la serie è ormai strettamente collegata anche ad Alan Wake.

Tra gli altri dati, emerge anche che la maggior parte dei giocatori appartiene alla zona del Nord America, seguita dagli utenti di lingua cinese, che evidentemente hanno apprezzato il particolare stile del gioco.