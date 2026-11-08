Call of Duty: Warzone debutta su Nintendo Switch 2 insieme alla Stagione 1 di Modern Warfare 4

Call of Duty: Warzone ora è disponibile anche in versione Nintendo Switch 2. Il debutto del battle royale free-to-play di Activision sulla console Nintendo è avvenuto nel weekend, passando quasi in sordina in mezzo al lancio della Stagione 1 di Modern Warfare 4, ma rappresenta un ulteriore passo nel ritorno della serie sparatutto in pianta stabile sulle piattaforme Nintendo.
Il titolo può essere scaricato gratuitamente dal Nintendo eShop tramite console oppure tramite la versione web dello store, a questo indirizzo, e, come sulle altre piattaforme, non richiede l'acquisto di Call of Duty: Modern Warfare 4 per essere giocato.
L'arrivo di Warzone su Nintendo Switch 2 coincide però anche con la fine del supporto per PS4 e Xbox One. A partire dal 6 novembre Activision ha infatti chiuso definitivamente i server del battle royale sulle console oldgen, interrompendo il supporto alle due piattaforme dopo diversi anni di attività. I giocatori che non hanno ancora effettuato il passaggio a sistemi più recenti potranno comunque conservare i propri progressi effettuando l'accesso da una piattaforma supportata con lo stesso account Activision utilizzato in precedenza.
Le novità della Stagione 1
Per chi non lo conoscesse, Call of Duty: Warzone è il battle royale free-to-play della serie Activision in cui i giocatori si danno battaglia fino a che non resta in piedi un solo giocatore o squadra. Si tratta di un'esperienza separata dai capitoli premium ma strettamente collegata a essi attraverso armi, progressione e contenuti stagionali condivisi. Proprio questo legame si rafforza ulteriormente con l'arrivo di Modern Warfare 4 e della sua prima stagione di contenuti.
Il lancio coincide infatti con l'inizio della Stagione 1 di Modern Warfare 4 e di Warzone, un aggiornamento particolarmente importante che porta con sé nuove mappe, modalità e meccaniche di gioco destinate a rinnovare l'esperienza del battle royale. Tra le novità principali troviamo Hajin, una nuova grande mappa Battle Royale ambientata in Corea del Sud e collegata agli eventi della campagna di Modern Warfare 4. A questa si aggiunge Zodiac, un'arena dedicata alla modalità Ritorno caratterizzata da combattimenti più frenetici e ravvicinati.
La Stagione 1 introduce inoltre nuovi strumenti come il Lanciatore di carrucole e il Drone arpione, oltre a diversi elementi interattivi negli scenari. Non mancano nemmeno nuove mimetiche, potenziamenti per le armi e contenuti pensati per ampliare ulteriormente le opzioni strategiche a disposizione dei giocatori. Nel frattempo, per celebrare l'inizio della nuova stagione, Activision ha deciso di offrire gratuitamente la modalità DMZ di Modern Warfare 4 fino all'11 novembre.