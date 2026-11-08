Call of Duty: Warzone debutta su Nintendo Switch 2 insieme alla Stagione 1 di Modern Warfare 4

L'arrivo di Warzone su Nintendo Switch 2 coincide però anche con la fine del supporto per PS4 e Xbox One . A partire dal 6 novembre Activision ha infatti chiuso definitivamente i server del battle royale sulle console oldgen, interrompendo il supporto alle due piattaforme dopo diversi anni di attività. I giocatori che non hanno ancora effettuato il passaggio a sistemi più recenti potranno comunque conservare i propri progressi effettuando l'accesso da una piattaforma supportata con lo stesso account Activision utilizzato in precedenza.

Call of Duty: Warzone ora è disponibile anche in versione Nintendo Switch 2 . Il debutto del battle royale free-to-play di Activision sulla console Nintendo è avvenuto nel weekend, passando quasi in sordina in mezzo al lancio della Stagione 1 di Modern Warfare 4, ma rappresenta un ulteriore passo nel ritorno della serie sparatutto in pianta stabile sulle piattaforme Nintendo.

Le novità della Stagione 1

Per chi non lo conoscesse, Call of Duty: Warzone è il battle royale free-to-play della serie Activision in cui i giocatori si danno battaglia fino a che non resta in piedi un solo giocatore o squadra. Si tratta di un'esperienza separata dai capitoli premium ma strettamente collegata a essi attraverso armi, progressione e contenuti stagionali condivisi. Proprio questo legame si rafforza ulteriormente con l'arrivo di Modern Warfare 4 e della sua prima stagione di contenuti.

Il lancio coincide infatti con l'inizio della Stagione 1 di Modern Warfare 4 e di Warzone, un aggiornamento particolarmente importante che porta con sé nuove mappe, modalità e meccaniche di gioco destinate a rinnovare l'esperienza del battle royale. Tra le novità principali troviamo Hajin, una nuova grande mappa Battle Royale ambientata in Corea del Sud e collegata agli eventi della campagna di Modern Warfare 4. A questa si aggiunge Zodiac, un'arena dedicata alla modalità Ritorno caratterizzata da combattimenti più frenetici e ravvicinati.

La Stagione 1 introduce inoltre nuovi strumenti come il Lanciatore di carrucole e il Drone arpione, oltre a diversi elementi interattivi negli scenari. Non mancano nemmeno nuove mimetiche, potenziamenti per le armi e contenuti pensati per ampliare ulteriormente le opzioni strategiche a disposizione dei giocatori. Nel frattempo, per celebrare l'inizio della nuova stagione, Activision ha deciso di offrire gratuitamente la modalità DMZ di Modern Warfare 4 fino all'11 novembre.