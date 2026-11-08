The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Switch 2 a confronto con la versione Nintendo 64 e 3DS in un video

Come prevedibile, il confronto mette in evidenza un netto balzo in avanti sotto ogni aspetto. Pur mantenendo inalterata la struttura dell'avventura e il fascino che ha reso celebre il capolavoro di Shigeru Miyamoto, la versione Switch 2 presenta un comparto grafico ricreato da zero e cucito su misura per l'hardware della nuova console, con ambientazioni molto più dettagliate, modelli poligonali completamente ricostruiti, animazioni più ricche, prestazioni a 60 fps e una qualità dell'immagine nettamente superiore rispetto alle precedenti incarnazioni, in particolare quella per Nintendo 64, ormai vicino a spegnere la sua trentesima candelina.

Non solo grafica

Naturalmente, The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 non si limita a un semplice aggiornamento grafico. L'obiettivo della nuova edizione è quello di modernizzare l'esperienza senza snaturare un'opera che viene ancora oggi considerata una delle più influenti nella storia dei videogiochi. Oltre alla grafica completamente rinnovata, il remake introduce una colonna sonora orchestrale riarrangiata, scene doppiate anche in italiano e diverse migliorie al gameplay. Tra queste troviamo una nuova abilità di scatto, un pulsante dedicato al salto e il supporto ai sensori di movimento dei Joy-Con 2 per rendere più preciso l'utilizzo di armi come arco e fionda.

Non mancano inoltre contenuti inediti pensati per approfondire il mondo di gioco. Le funzionalità Trame del Tempo e Salone dei Mostri consentono rispettivamente di tenere traccia degli eventi principali della storia e consultare una sorta di enciclopedia dedicata alle creature incontrate durante l'avventura. A queste si aggiungono I pensieri di Navi, elementi nascosti sparsi per Hyrule che permettono di scoprire nuovi dettagli sulla lore del gioco, e l'integrazione con l'app Zelda Notes, con funzionalità e minigiochi aggiuntivi.

Il risultato? A nostro avviso si tratta della "migliore versione di sempre del gioco migliore di sempre", come spiegato nella recensione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.