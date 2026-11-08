Un datamine di The Legend of Zelda: Ocarina of Time suggerisce l'arrivo della Master Quest come DLC

Le indiscrezioni arrivano dal dataminer MrCheeze , che analizzando i file del gioco ha individuato numerosi riferimenti alla sigla "MQ", un'abbreviazione che sembra rimandare proprio a Master Quest. Tra le stringhe emerse figurano anche nomi piuttosto eloquenti come "HasMQ", "IsMQModeExist", "NewGameMQ" e "ReleaseMQ", tutti presenti nell'eseguibile del gioco.

A pochissimi giorni dall'uscita di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 , un datamine suggerisce il possibile ritorno della Master Quest . Introdotta originariamente su GameCube e successivamente riproposta su Nintendo 3DS, si tratta di una versione alternativa dell'avventura pensata per i giocatori più esperti , caratterizzata da dungeon riprogettati, enigmi modificati e un livello di sfida generalmente più elevato rispetto alla campagna originale.

La Master Quest potrebbe tornare come DLC a pagamento?

A rendere la scoperta ancora più interessante sono le successive analisi condivise da OatmealDome. Secondo quanto riportato dal noto dataminer, alcuni dei controlli presenti nei file sembrerebbero verificare il possesso di un DLC necessario a sbloccare la modalità, suggerendo quindi che la Master Quest potrebbe essere distribuita come contenuto aggiuntivo a pagamento anziché tramite un semplice aggiornamento gratuito.

Le informazioni emerse indicano inoltre che questa eventuale versione includerebbe un mondo speculare e dungeon modificati, proprio come accadeva nella Master Quest originale. Tra gli esempi citati compare perfino la presenza di mucche all'interno del Ventre di Jabu-Jabu, uno dei cambiamenti individuati nei dati estratti dal gioco. Sempre secondo quanto scoperto dai dataminer, al momento le modifiche sembrerebbero riguardare principalmente i dungeon, mentre non sono stati trovati indizi di cambiamenti significativi per la mappa esterna di Hyrule.

Naturalmente è bene sottolineare che si tratta soltanto di informazioni emerse attraverso un datamine e che, almeno per il momento, Nintendo non ha annunciato alcun contenuto aggiuntivo per The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Curiosamente, la questione era stata affrontata di recente anche durante un'intervista concessa a IGN, pubblicata in prossimità del lancio di Ocarina of Time su Switch 2, dal produttore della serie Eiji Aonuma. Alla domanda sulla presenza della Master Quest o di altri contenuti assenti nella versione originale per Nintendo 64, Aonuma aveva dichiarato: "Ogni volta che pubblichiamo un gioco, se si presenta per gli sviluppatori l'opportunità di riflettere su ciò che potrebbe accadere in futuro, vogliamo lasciare loro questa possibilità e sostenere i loro interessi. Tuttavia, non credo che annunceremo nulla di specifico in questo momento."

Si tratta di una risposta piuttosto vaga, che non conferma né smentisce l'esistenza di piani post-lancio. Tuttavia, alla luce dei riferimenti scoperti nei file del gioco e delle informazioni emerse dal datamine, il ritorno della Master Quest sotto forma di DLC appare oggi come un'ipotesi tutt'altro che remota.