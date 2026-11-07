Su Humble Bundle arriva il pacchetto Resident Evil: nove giochi della saga al prezzo di uno

Humble Bundle e Capcom hanno lanciato un nuovo bundle dedicato a Resident Evil , pensato per chi vuole recuperare buona parte della saga principale a un prezzo contenuto. Il bundle riunisce ben nove titoli, che possono essere portati a casa spendendo 43,67 euro. Una quota del ricavato andrà alla Raiden Science Foundation, che si occupa di combattere le malattie rare che colpiscono i bambini.

L'intera serie

Il pacchetto mette insieme le riedizioni in alta definizione dei capitoli più vecchi e le uscite più recenti, in modo da offrire una panoramica completa della saga, fermandosi a Resident Evil Village.

Resident Evil 2

Si parte dalle origini con Resident Evil 0 HD Remaster, prequel che racconta la nascita dell'epidemia del virus T con due protagonisti, e con Resident Evil HD Remaster, che ricrea la storia ambientata nella celebre villa in alta definizione. Seguono Resident Evil 2, rifacimento da zero dedicato all'incubo di Raccoon City, e Resident Evil 3, reinterpretazione del capitolo del 1999 in cui il protagonista è braccato dall'implacabile Nemesis.

Il bundle comprende poi Resident Evil 4 HD, nella versione del 2005 con la classica visuale alle spalle, e Resident Evil 5 Gold Edition, edizione definitiva dell'avventura cooperativa ambientata sotto il sole africano. Con Resident Evil 6 Complete entra in scena l'impostazione più action, con quattro campagne collegate tra loro e un'attenzione particolare al gioco in cooperativa.

Chiudono il pacchetto i due capitoli più recenti del pacchetto. Resident Evil 7 biohazard Gold Edition, un horror di sopravvivenza in prima persona vissuto tra le stanze della tenuta della famiglia Baker. Resident Evil Village Gold Edition include il gioco base, la modalità in terza persona e l'espansione Shadows of Rose, con vampiri, licantropi e altre creature.

Vediamo un riepilogo dei giochi inclusi:

Resident Evil 0 HD Remaster

Resident Evil HD Remaster

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Resident Evil 4 HD (2005)

Resident Evil 5 Gold Edition

Resident Evil 6 Complete

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition

Resident Evil Village Gold Edition

Per ogni titolo viene indicata la percentuale di recensioni positive su Steam: si va dal 72% di Resident Evil 6 al 96% di Resident Evil 2. Sono segnalati anche il livello di compatibilità con Steam Deck, che per la maggior parte dei giochi è "Verificato", mentre Resident Evil 3, 4 e 5 risultano "Giocabili".

Se vi interessa, non vi resta che andare sulla pagina del bundle di Resident Evil e acquistarlo.