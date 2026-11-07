Il remake di Ocarina of Time entra nella top 30 di Metacritic: dieci giochi Nintendo tra i migliori di sempre

Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 è arrivato sul mercato con un'accoglienza critica molto positiva. Su Metacritic si è piazzato al ventisettesimo posto tra i giochi meglio valutati di sempre, e questo porta a dieci i titoli pubblicati da Nintendo nei primi trenta. Un record assoluto tra i vari editori.

Nintendo prima

Il progetto è un remake a tutti gli effetti dell'avventura uscita su Nintendo 64, come raccontato nella nostra recensione, con una grafica molto rinnovata, aggiunte al gameplay e miglioramenti pensati per rendere l'esperienza più fruibile. Le recensioni elogiano soprattutto la fedeltà con cui il gioco riporta un classico senza tempo a un pubblico moderno. Alcune testate arrivano a definirlo il modo migliore per giocare a Ocarina of Time. Con un consenso così ampio, l'ingresso nella classifica era inevitabile.

Il punteggio attuale è 96, lo stesso di molti altri titoli nella parte bassa della graduatoria. Il remake si colloca tra Half-Life e The Elder Scrolls V: Skyrim, anche se le recensioni che arriveranno più avanti potrebbero spostare la media in una direzione o nell'altra. È il quinto Zelda a entrare nella top 30, insieme a The Wind Waker, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild e all'originale Ocarina of Time, che con un 99 guida la classifica e difficilmente potrà essere scalzato.

Ma vediamo la classifica completa con evidenziati i giochi di Nintendo:

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 99

2. SoulCalibur - 98

3. Super Mario Galaxy 2 - 98

4. Grand Theft Auto 4 - 98

5. Super Mario Galaxy - 97

6. Grand Theft Auto 5 - 97

7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 97

8. Tony Hawk's Pro Skater 3 - 97

9. Perfect Dark - 97

10. Red Dead Redemption 2 - 97

11. Metroid Prime - 97

12. Grand Theft Auto 3 - 97

13. Super Mario Odyssey - 97

14. Halo: Combat Evolved - 97

15. NFL 2K1 - 97

16. Half-Life 2 - 96

17. BioShock - 96

18. GoldenEye 007 - 96

19. Uncharted 2: Among Thieves - 96

20. Resident Evil 4 - 96

21. Baldur's Gate 3 - 96

22. The Orange Box - 96

23. Tekken 3 - 96

24. Mass Effect 2 - 96

25. Elden Ring - 96

26. The Elder Scrolls 5: Skyrim - 96

27. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026) - 96

28. Half-Life - 96

29. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 96

30. The Legend of Zelda: The Wind Waker - 96

Come avete potuto leggere, il conteggio dei giochi Nintendo comprende anche Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Metroid Prime, Super Mario Odyssey e GoldenEye 007. C'è poi il caso di Perfect Dark, esclusiva Nintendo 64 pubblicata da Rare, che all'epoca era uno studio second party di Nintendo: se lo si volesse includere, il totale salirebbe a undici su trenta.