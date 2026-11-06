Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha avuto un'ottima partenza

Nintendo ha fornito alcuni aggiornamenti sull'andamento delle vendite di Nintendo Switch 2, soffermandosi in particolare sulle conseguenze dell'aumento di prezzo della console e sui primi risultati di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake . Nel corso di una sessione di domande e risposte con gli investitori, tenuta a seguito della presentazione dei suoi risultati finanziari dell'ultimo periodo , il presidente Shuntaro Furukawa ha riconosciuto un rallentamento del ritmo delle vendite in alcuni mercati, ma ha descritto la situazione complessiva in termini sostanzialmente positivi.

Base installata

La console ha superato i 25 milioni di unità nella base installata dal lancio avvenuto nel giugno 2025. Secondo Furukawa, un contributo importante alla diffusione del sistema è arrivato da Pokémon Pokopia, pubblicato lo scorso marzo, che ha sostenuto le vendite hardware a livello internazionale e ha permesso a Nintendo di iniziare l'attuale anno fiscale con un buon andamento commerciale.

La situazione è però differente a seconda dei mercati. In Giappone, dove Switch 2 ha registrato una velocità di diffusione particolarmente elevata tra le console della compagnia, le vendite sono diventate più contenute dopo il forte incremento della domanda precedente all'aumento di prezzo, introdotto a maggio. Nintendo considera questa flessione una normale fase di assestamento dopo un avvio particolarmente rapido.

Negli altri territori, dove l'aumento è entrato in vigore a settembre, l'impatto sarebbe stato meno evidente. Furukawa ha spiegato che il periodo trascorso tra l'annuncio e l'effettiva modifica dei prezzi ha permesso alla società di proporre anche alcuni bundle comprendenti giochi e console, contribuendo a contenere le variazioni nella domanda.