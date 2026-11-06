Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha avuto un'ottima partenza

Nintendo ha fornito alcuni aggiornamenti sull'andamento delle vendite di Nintendo Switch 2, soffermandosi in particolare sulle conseguenze dell'aumento di prezzo della console e sui primi risultati di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Nel corso di una sessione di domande e risposte con gli investitori, tenuta a seguito della presentazione dei suoi risultati finanziari dell'ultimo periodo, il presidente Shuntaro Furukawa ha riconosciuto un rallentamento del ritmo delle vendite in alcuni mercati, ma ha descritto la situazione complessiva in termini sostanzialmente positivi.
Base installata
La console ha superato i 25 milioni di unità nella base installata dal lancio avvenuto nel giugno 2025. Secondo Furukawa, un contributo importante alla diffusione del sistema è arrivato da Pokémon Pokopia, pubblicato lo scorso marzo, che ha sostenuto le vendite hardware a livello internazionale e ha permesso a Nintendo di iniziare l'attuale anno fiscale con un buon andamento commerciale.
La situazione è però differente a seconda dei mercati. In Giappone, dove Switch 2 ha registrato una velocità di diffusione particolarmente elevata tra le console della compagnia, le vendite sono diventate più contenute dopo il forte incremento della domanda precedente all'aumento di prezzo, introdotto a maggio. Nintendo considera questa flessione una normale fase di assestamento dopo un avvio particolarmente rapido.
Negli altri territori, dove l'aumento è entrato in vigore a settembre, l'impatto sarebbe stato meno evidente. Furukawa ha spiegato che il periodo trascorso tra l'annuncio e l'effettiva modifica dei prezzi ha permesso alla società di proporre anche alcuni bundle comprendenti giochi e console, contribuendo a contenere le variazioni nella domanda.
Zelda
Il presidente ha inoltre commentato i risultati di Nintendo Switch 2: The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition, edizione speciale lanciata la settimana precedente. La console venduto bene in vari territori. Indicazioni altrettanto incoraggianti arrivano dal remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che secondo Furukawa ha avuto "un avvio davvero molto positivo". Nintendo non ha ancora fornito dati precisi sulle copie vendute, ma considera promettente la partenza del progetto.
La compagnia guarda ora alla stagione natalizia, un periodo determinante per il bilancio annuale delle console. Furukawa ha sottolineato che le prossime settimane saranno particolarmente importanti per raggiungere gli obiettivi di vendita, anche alla luce dei recenti rincari. Nintendo ritiene comunque di essere nelle condizioni adatte per affrontare il periodo festivo, pur riconoscendo che l'andamento della domanda sarà decisivo per valutare i risultati dell'intero anno.