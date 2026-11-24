Non si tratta di un fenomeno isolato al settore dei display. Nel corso del 2026 diversi comparti dell'elettronica stanno affrontando aumenti dei prezzi delle materie prime e dei semiconduttori a causa dell'IA, mentre le tensioni in Medio Oriente contribuiscono a rendere più costosi alcuni prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio.

Perché aumentano i costi di produzione dei pannelli LCD 4K

Uno degli elementi più costosi nella realizzazione di un pannello LCD è il vetro utilizzato per il display, impiegato nei processi di produzione degli array e dei filtri colore. Tra il 2023 e il 2026 il suo prezzo è aumentato di circa il 45% in yen giapponesi. L'indebolimento della valuta nipponica, che nello stesso periodo ha perso circa il 20% del proprio valore rispetto al dollaro, ha però attenuato l'impatto degli aumenti per gli acquirenti che effettuano transazioni in altre valute.

Come sono cambiati i costi di produzione di un TV LCD 4K da 65 pollici negli ultimi trimestri

Una dinamica simile riguarda diversi materiali utilizzati nella produzione dei pannelli, i cui prezzi sono ancora legati alla valuta giapponese. Per quanto riguarda i moduli display, i componenti principali comprendono invece retroilluminazione, polarizzatori, circuiti integrati per la gestione dei pixel e schede PCB. Anche in queste categorie stanno emergendo pressioni sui costi, sebbene con andamenti differenti.

Nel mercato dei polarizzatori e dei driver IC, i produttori cinesi stanno progressivamente guadagnando quote di mercato. La maggior parte dei fornitori giapponesi di pellicole utilizzate nei polarizzatori ha aumentato i prezzi tra il 10% e il 20% nel 2026. La debolezza dello yen rispetto allo yuan e la concorrenza dei produttori cinesi hanno tuttavia contribuito a mantenere relativamente stabili i prezzi dei polarizzatori. Una situazione simile si osserva per i driver IC.

La pressione più significativa arriva invece dai circuiti stampati. Gli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale stanno assorbendo una quantità crescente di capacità produttiva, facendo aumentare i prezzi dei PCB. Anche il tessuto in fibra di vetro utilizzato per realizzarli scarseggia e le alternative disponibili sono limitate. La domanda proveniente dai server AI finisce così per influenzare anche un settore apparentemente distante come quello dei televisori.

Omdia avverte che un ulteriore aumento dei prezzi di polarizzatori e driver IC potrebbe portare la crescita dei costi di produzione dei pannelli oltre il 10% su base annua. Una prospettiva che complica le trattative tra produttori di display e marchi televisivi, già alle prese con componenti elettronici più costosi per la realizzazione delle schede interne dei televisori.

"I produttori cinesi di pannelli stanno cercando di ottenere prezzi più elevati, mentre i marchi di TV e i produttori di apparecchiature originali (OEM) stanno già pagando di più per i semiconduttori utilizzati nelle schede dei televisori", ha affermato Tadashi Uno, Research Manager di Omdia. "Ciò ha reso difficili le trattative sui prezzi futuri dei pannelli".

Per il mercato dei televisori, il rischio è che una parte dei maggiori costi venga trasferita sui prodotti finiti, soprattutto se la situazione delle forniture non dovesse migliorare. L'aumento del costo di un pannello non si traduce infatti automaticamente in un rincaro equivalente del prezzo al pubblico, ma rappresenta un ulteriore fattore da considerare per i listini del 2027, in un settore dove la competizione sui prezzi rimane particolarmente intensa.