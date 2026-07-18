Zenless Zone Zero presenta la versione 3.1: data di uscita, nuovi personaggi e i regali del secondo anniversario

Come di consueto, è stato pubblicato anche un nuovo codice promozionale . Inserendo " ZZZY2ANNIV " sul sito ufficiale a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes , 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Tenete presente, però, che il codice sarà valido sol per poco tempo.

L'aggiornamento celebrerà il secondo anniversario del gioco e introdurrà nuovi agenti, una modalità permanente e ricompense speciali per tutti i Proxies. Con la 3.1 debutterà anche la versione PC su Xbox.

HoYoverse ha presentato le novità in arrivo con la versione 3.1 di Zenless Zone Zero , intitolata "The Long Goodbye", che sarà disponibile dal 29 luglio su tutte le piattaforme.

Nuovi personaggi giocabili e i doni per l'anniversario

La versione 3.1 introduce un nuovo arco narrativo in cui i Proxies, impegnati a gestire l'arrivo delle principali fazioni di New Eridu sull'isola, si ritrovano faccia a faccia con una vecchia conoscenza: Truvia, erede della High Ambitions Corp. Il loro passato condiviso, segnato da un incidente mai del tutto superato da Pyrois, torna a galla mentre nuove figure entrano in scena. Lindverne Sunbringer, direttrice del Dipartimento di Pattuglia Aerea, e la sua vice Sigrid incontrano ufficialmente i Proxies, portando alla luce leggende e segreti legati alla loro divisione.

Sul fronte del gameplay arrivano due nuovi personaggi S-Rank. Remielle Dan, primo Agente Anomaly di attributo Lumiflux, può sincronizzare l'attributo dei suoi attacchi con quello del prossimo membro della squadra, permettendo di adattare la composizione alle debolezze dei nemici. Sigrid, Agente S-Rank di classe Attack ed elemento ghiaccio, debutterà nella seconda metà della 3.1. Il suo stile ruota attorno all'Aerial Patrol Spear Form: colpendo con le abilità Unbridled Spear entra in questa forma speciale, che le permette di convertire gli attacchi base in varianti alternative e aumentare drasticamente la probabilità di mandare a segno un colpo critico. Il banner di Aria tornerà nella prima metà della versione, mentre nella seconda sarà disponibile il canale Exclusive Rescreening, che permetterà ai Proxies di scegliere liberamente tra Dialyn, Yuzuha e Harumasa.

La Versione 3.1 introduce inoltre una nuova modalità permanente: Enigma of the Labyrinth: Operation Bagel. I Proxies dovranno addentrarsi in un'area corrotta, recuperare risorse, potenziare la propria squadra e evacuare entro il tempo limite. Tra gli eventi a tempo limitato troviamo il nuovo evento estivo Summer Waves Roll In, che porterà i Proxies in un resort balneare insieme a Lucy, Sigrid e Remielle. Completando la storia dell'evento si otterrà gratuitamente il costume estivo di Lucy. In totale la versione includerà cinque nuovi outfit, tra cui quelli estivi di Vivian, Sigrid e Remielle, oltre a un elegante abito serale per quest'ultima disponibile in bundle con uno sconto del 30%.

Per celebrare il secondo anniversario, tutti i Proxies potranno scegliere gratuitamente uno tra cinque Agenti S-Rank limitati Jane, Soldier 0 - Anby, Hugo, Trigger o Lucia, insieme alla loro W-Engine esclusiva. Verranno distribuiti anche materiali per l'overclock della W-Engine di Pyrois e la sua nuova Mindscape. Ci saranno anche delle ricompense con il log-in: fino a 1.600 Polychrome, mentre l'evento di check-in della seconda metà offrirà ulteriori 10 Encrypted Master Tape.