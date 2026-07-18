Bleach Mirrors High si mostra con un trailer, tra vecchie e nuove conoscenze

Si tratta di un action GDR con combattimenti ad alto tasso di adrenalina, impreziosito dal contributo diretto dell'autore originale Tite Kubo , che ha supervisionato la storia, il design dei nuovi personaggi e persino le sessioni di doppiaggio, garantendo coerenza con i toni e l'identità della serie.

Bandai Namco ha pubblicato un trailer panoramico dedicato a Bleach Mirrors High , nuovo gioco mobile free-to-play basato sul celebre manga e anime di Bleach, in arrivo su dispositivi iOS e Android nel corso dell'estate.

I primi dettagli dal trailer

Mirrors High prosegue la storia dopo gli eventi della Thousand-Year Blood War, l'arco conclusivo di Bleach, mostrando come Soul Society, Hueco Mundo e il mondo umano reagiscono alla fine del conflitto. Il giocatore interpreta un personaggio originale, scegliendo tra Shirin Migishima nella versione maschile o Shirane Sanari in quella femminile.

Oltre al protagonista, il trailer introduce tre nuovi Shinigami che entreranno a far parte della nostra squadra: Naru Jurinna, Giro Hando e Maiko Tokishima, tutti personaggi inediti creati da Tite Kubo in persona.

Il gioco punta molto sulla personalizzazione, come evidenziato nel trailer: è possibile definire l'aspetto del proprio avatar, forgiare e sviluppare una Zanpakutō unica - determinante per le abilità in battaglia - e costruire un team composto sia da nuovi personaggi sia da volti storici della serie, tra cui Ichigo, Rukia, Renji e Byakuya. Il sistema di combattimento alterna azioni rapide, abilità speciali e combo cooperative, con animazioni che richiamano fedelmente lo stile dell'anime.