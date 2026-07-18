Bleach Mirrors High si mostra con un trailer, tra vecchie e nuove conoscenze

Bandai Namco ha pubblicato un trailer panoramico dedicato a Bleach Mirrors High, nuovo gioco mobile free-to-play basato sul celebre manga e anime di Bleach, in arrivo su dispositivi iOS e Android nel corso dell'estate.
Si tratta di un action GDR con combattimenti ad alto tasso di adrenalina, impreziosito dal contributo diretto dell'autore originale Tite Kubo, che ha supervisionato la storia, il design dei nuovi personaggi e persino le sessioni di doppiaggio, garantendo coerenza con i toni e l'identità della serie.
I primi dettagli dal trailer
Mirrors High prosegue la storia dopo gli eventi della Thousand-Year Blood War, l'arco conclusivo di Bleach, mostrando come Soul Society, Hueco Mundo e il mondo umano reagiscono alla fine del conflitto. Il giocatore interpreta un personaggio originale, scegliendo tra Shirin Migishima nella versione maschile o Shirane Sanari in quella femminile.
Oltre al protagonista, il trailer introduce tre nuovi Shinigami che entreranno a far parte della nostra squadra: Naru Jurinna, Giro Hando e Maiko Tokishima, tutti personaggi inediti creati da Tite Kubo in persona.
Il gioco punta molto sulla personalizzazione, come evidenziato nel trailer: è possibile definire l'aspetto del proprio avatar, forgiare e sviluppare una Zanpakutō unica - determinante per le abilità in battaglia - e costruire un team composto sia da nuovi personaggi sia da volti storici della serie, tra cui Ichigo, Rukia, Renji e Byakuya. Il sistema di combattimento alterna azioni rapide, abilità speciali e combo cooperative, con animazioni che richiamano fedelmente lo stile dell'anime.