Zenless Zone Zero con la versione 2.5 offre un nuovo personaggio gratis e un codice con 300 Polychrome

Potrete riscattarlo inserendo " VOIDHUNTER1230 " sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Sarà valido solo fino alle 04:59 italiane del 21 dicembre, quindi approfittatene il prima possibile.

L'aggiornamento si intitola "To Be Fuel for the Night" e rappresenta il Capitolo 6 della seconda stagione del gioco. Sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 30 dicembre . Come da tradizione, durante la diretta è stato condiviso anche un nuovo codice promozionale che offre 300 Polychrome gratis per tutti.

Hoyoverse ha presentato la versione 2.5 dell'action GDR free-to-play Zenless Zone Zero , che introdurrà una lunga lista di novità, incluse nuove missioni della storia, personaggi giocabili, eventi a tempo limitato e altro ancora. Inoltre, sono in programma vari regali, tra cui il nuovo personaggio S-Rank Zhao, che sarà gratis per tutti i giocatori .

Nuove missioni, personaggi giocabili, costumi e regali

La versione 2.5 proseguirà la storia da dove si era interrotta, sul nascere di una grave crisi per la Penisola di Waifei. La leggendaria Spada Qingming entra in risonanza con il potere primordiale del Creatore, una forza che ora rischia di avere conseguenze pericolose su Ye Shunguang. Intanto, misteriosi fiori bianchi iniziano a sbocciare sulle alture di Failume, segnalando l'espansione minacciosa del Lemnian Hollow. I Proxie dovranno addentrarsi nelle rovine della miniera di Lumite, collaborando con gli alleati per scoprire i segreti nascosti nelle profondità del Hollow.

Tra i nuovi personaggi giocabili troviamo Ye Shunguang, giovane discepola senior dello Yunkui Summit e prima Void Hunter capace di assumere due forme. Grazie alla sua abilità speciale Honed Edge, può entrare nello stato Enlightened Mind e attivare l'Ether Veil, infliggendo danni elevati e rendendo i nemici più vulnerabili. Si unisce anche Zhao, delegata dei Krampus e agente difensivo di rango S specializzato nel ghiaccio. Nonostante l'aspetto innocuo, si muove agilmente sul campo e colpisce con un'arma imponente per tenere a bada gli avversari. Accumulando l'effetto Frostbite, può attivare Ether Veil: Wellspring, che garantisce potenti potenziamenti all'intera squadra.

I nuovi banner di Zhao e Ye Shunguang saranno disponibili per tutta la durata della versione 2.5. A questo proposito c'è un'ottima notizia: loggando dopo l'aggiornamento tutti i giocatori riceveranno una copia di Zhao gratuitamente, assieme ai materiali necessari per portarla a livello 40.

Saranno disponibili anche dei banner speciali, in cui potrete scegliere tra Alice, Astra Yao e Soldier 0 Anby e i loro W-Engine: il primo oggetto S-Rank ottenuto sarà assicurato quello selezionato. Saranno disponibili anche due nuove skin per Jane e Ye Shenguang, con la prima che sarà gratis per tutta la durata della versione 2.5. Sempre tra le novità troviamo il nuovo sistema Potential Vision, che permette di potenziare alcuni personaggi aggiunti in precedenza, per la precisione Soldier 0 Anby, Ellen, Grace, Soldier 11 e Burnice.

Sono in programma degli aggiornamenti alle modalità Shiyu Defense e Deadly Assault rendono il gameplay più fluido e bilanciato. Inoltre, una nuova funzione di "sweep" per le fasi di Combat Simulation permette di consumare Ether Batteries per ottenere immediatamente materiali per potenziare i personaggi e Drive Discs, semplificando così la progressione quotidiana e riducendo il tempo necessario per le attività ripetitive. Le novità non finiscono qui: a partire dall'1 gennaio tutti i giocatori potranno riscattare 1.000 Polychrome gratis tramite l'email del gioco, mentre pre-registrandosi alla versione 2.5 tramite questo indirizzo è possibile ottenere fino ad altre 800 Polychrome omaggio.