Per il padre di PlayStation l'industria dovrebbe lavorare per cambiare la percezione del possesso dei giochi

Ken Kutaragi, il "padre di PlayStation" , ha dichiarato di capire la frustrazione di una parte dei giocatori di fronte alla scelta di Sony di porre fine alla produzione dei dischi fisici. Parlando con VGC in occasione dell'evento Game Republic New Horizons, a Middlesbrough, nel Regno Unito, l'ex presidente e CEO del gruppo Sony Interactive Entertainment ha suggerito che le aziende del settore dovrebbero lavorare per cambiare la percezione legata alla proprietà digitale .

Kutaragi, che ha guidato la nascita delle prime tre console PlayStation prima di lasciare l'azienda nel 2007, prevede da tempo il superamento dei supporti fisici. Già nel 2006 sosteneva che la distribuzione digitale avrebbe reso inutili i dischi e, in prospettiva, perfino gli hard disk, grazie allo streaming online. Interpellato sulla decisione di Sony, il 76enne ha riconosciuto che l'approccio dell'azienda ha "causato qualche attrito con gli appassionati", pur ritenendo che non sia "economicamente ragionevole" per PlayStation continuare a dedicare risorse ai dischi.

PlayStation 5 sarà l'ultima console di Sony a supportare i dischi fisici

Per spiegare il cambiamento, Kutaragi ha ricordato che ai tempi di PS2 e PS3 la connessione di rete esisteva ma era meno diffusa di oggi. "Ora moltissime persone sono connesse", ha detto. Secondo lui il disco è diventato una metafora del possesso dei giochi, e comprende bene questa mentalità. Ha però osservato che nessuno considera necessario un supporto fisico su un dispositivo connesso come lo smartphone, perché si ha la sensazione di conservare comunque i propri contenuti. "Forse è una questione di mentalità", ha concluso.

L'ex dirigente ha anche indicato un possibile motivo dello scontro con i fan. Pur non essendo più al vertice di PlayStation, dice di condividere ancora alcuni punti di vista con l'azienda, ma osserva che oggi in Sony Interactive Entertainment lavorano molte persone arrivate da realtà esterne, come Gaikai o altre società di streaming. È quindi comprensibile, a suo avviso, che sfruttando la connettività di rete queste persone vedano PlayStation non solo come una console, ma anche come un "terminale di contenuti", visione che entra in conflitto con le attese degli appassionati.