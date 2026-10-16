Call of Duty: Modern Warfare 4 porta il Wu-Tang Clan in Corea con un remix di “C.R.E.A.M.” per i titoli di coda

Il Wu-Tang Clan entra nella colonna sonora di Call of Duty: Modern Warfare 4. Uno dei brani più celebri del gruppo, "C.R.E.A.M.", accompagnerà il cinematic di apertura del gioco nella sua versione originale, mentre un remix inedito sarà proposto durante i titoli di coda.
La nuova versione è stata interpretata dai rapper coreani LEE YOUNGJI, E SENS e Jay Park, che alternano strofe in inglese e in coreano. La scelta crea un collegamento diretto con la nuova ambientazione coreana del gioco e offre una prospettiva diversa su uno degli inni più riconosciuti della storia dell'hip hop. Il remix è stato prodotto da RZA, membro del Wu-Tang Clan, insieme a Martin Wave di Parasol Music. Sarà pubblicato da Epic Records e reso disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.
RZA ha spiegato di avere un rapporto particolare con il pezzo. "Questa canzone è davvero speciale per me perché ha portato il nostro gruppo a raggiungere nuovi traguardi a livello globale", ha dichiarato. Reinterpretarla in un'altra lingua, insieme ai tre artisti coinvolti, secondo il produttore le dà "una freschezza del tutto inedita". RZA ha poi aggiunto che è sorprendente vedere come il messaggio del brano continui a trovare risonanza in una nuova generazione di rapper dall'altra parte del pianeta.
La serie
Il franchise di Call of Duty, ricorda il comunicato, ha spesso integrato grandi collaborazioni musicali nei suoi titoli, con l'obiettivo di far conoscere alla community nuovi talenti, generi e sonorità provenienti da ogni angolo del mondo.
Anche Activision ha commentato la scelta. Tyler Bahl, Chief Marketing Officer dell'azienda, ha definito un'opportunità straordinaria la possibilità di lavorare con RZA e con il Wu-Tang Clan per reinterpretare uno dei brani più iconici dell'hip hop. Bahl ha sottolineato che, in quanto membri della Rock & Roll Hall of Fame, il gruppo ha un'influenza "indiscutibile" sulla musica e sulla cultura pop.
Secondo il dirigente, "C.R.E.A.M." racconta la storia di un gruppo di giovani che si uniscono, superano le avversità e si riscattano partendo da zero, un percorso che rispecchia l'arco narrativo dei protagonisti di Modern Warfare 4. Portare questa storia nel gioco attraverso alcuni degli artisti hip hop più interessanti della Corea permette, a suo avviso, di "unire due generazioni di musica e cultura", valorizzando in modo autentico l'identità del titolo e la sua ambientazione.
Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile a partire dal 23 ottobre su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.