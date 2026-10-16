Call of Duty: Modern Warfare 4 porta il Wu-Tang Clan in Corea con un remix di “C.R.E.A.M.” per i titoli di coda

Il Wu-Tang Clan entra nella colonna sonora di Call of Duty: Modern Warfare 4. Uno dei brani più celebri del gruppo, "C.R.E.A.M.", accompagnerà il cinematic di apertura del gioco nella sua versione originale, mentre un remix inedito sarà proposto durante i titoli di coda.

La nuova versione è stata interpretata dai rapper coreani LEE YOUNGJI, E SENS e Jay Park, che alternano strofe in inglese e in coreano. La scelta crea un collegamento diretto con la nuova ambientazione coreana del gioco e offre una prospettiva diversa su uno degli inni più riconosciuti della storia dell'hip hop. Il remix è stato prodotto da RZA, membro del Wu-Tang Clan, insieme a Martin Wave di Parasol Music. Sarà pubblicato da Epic Records e reso disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

RZA ha spiegato di avere un rapporto particolare con il pezzo. "Questa canzone è davvero speciale per me perché ha portato il nostro gruppo a raggiungere nuovi traguardi a livello globale", ha dichiarato. Reinterpretarla in un'altra lingua, insieme ai tre artisti coinvolti, secondo il produttore le dà "una freschezza del tutto inedita". RZA ha poi aggiunto che è sorprendente vedere come il messaggio del brano continui a trovare risonanza in una nuova generazione di rapper dall'altra parte del pianeta.