Il mouse da gaming SteelSeries Rival 3 Gen 2 è in offerta su Amazon: acquistalo (quasi) al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il costo del mouse da gaming SteelSeries Rival 3 Gen 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 18% per un prezzo finale di 29,90€ (poco più di 1€ in più rispetto al minimo storico).Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal banner qui in basso: Lo SteelSeries Rival 3 Gen 2 è un mouse da gaming progettato per offrire precisione, rapidità e controllo durante le sessioni di gioco. Uno dei suoi punti di forza è la latenza dei clic di appena 1,35 millisecondi, un valore pensato per rendere la risposta ai comandi praticamente immediata e aiutare i giocatori a reagire rapidamente nelle situazioni più impegnative.
Ulteriori dettagli sul mouse
Il dispositivo integra il sensore ottico TrueMove Core da 8.500 DPI, sviluppato per garantire un tracciamento reale 1:1. Questa tecnologia consente di riprodurre fedelmente i movimenti della mano sullo schermo, offrendo un controllo preciso anche quando è necessario mirare con attenzione o effettuare spostamenti rapidi.
Anche la resistenza è un elemento centrale del progetto. Gli interruttori sono progettati per supportare fino a 60 milioni di clic, con l'obiettivo di mantenere una risposta costante nel tempo. A completare la dotazione c'è l'illuminazione RGB a tre zone, personalizzabile per adattare gli effetti luminosi alla propria postazione da gaming.
Il Rival 3 Gen 2 utilizza inoltre un cavo con rivestimento Super Mesh Paracord, progettato per aumentare la flessibilità e ridurre la resistenza durante i movimenti. I piedini realizzati interamente in PTFE favoriscono uno scorrimento fluido e regolare sulle superfici compatibili.