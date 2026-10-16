Assetto Corsa EVO annuncia l’aggiornamento 0.10 che introduce il Free Roam nella regione tedesca dell’Eifel

KUNOS Simulazioni e 505 Games hanno fissato al 9 dicembre il debutto dell'aggiornamento 0.10 di Assetto Corsa EVO, attualmente in accesso anticipato su Steam.

L'aggiornamento 0.10 di Assetto Corsa EVO arriverà il 9 dicembre 2026. La data è stata annunciata da KUNOS Simulazioni e 505 Games durante la presentazione al Sim Racing Expo di Francoforte. Il titolo è attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam. Gli sviluppatori lo definiscono l'aggiornamento di contenuti più ambizioso dall'arrivo sul mercato. La novità principale è il Free Roam, l'esperienza di guida libera attesa da tempo dalla community. I giocatori potranno esplorare una parte della regione tedesca dell'Eifel, nota per ospitare il Nürburgring Nordschleife e considerata una delle mete più apprezzate dagli appassionati di guida. L'ambiente open world comprende strade, percorsi di campagna e tracciati sterrati, e la mappa è destinata ad ampliarsi con i prossimi aggiornamenti.

Con questa modalità il gioco va oltre la simulazione motoristica su circuito e offre la possibilità di guidare, esplorare e scoprire la mappa gradualmente. La prima area giocabile è una ricostruzione in scala 1:1 di alcuni distretti dell'Eifel e includerà il Nordschleife, i villaggi vicini, le strade locali e numerosi punti di riferimento della zona. Il team sostiene che tutto sia stato riprodotto con grande fedeltà, a partire da dati reali in scala. Il Free Roam includerà condizioni meteo dinamiche, ciclo giorno e notte, traffico stradale gestito dall'intelligenza artificiale e attività facoltative, tra cui eventi Time Attack integrati senza soluzione di continuità nel mondo aperto. Assetto Corsa EVO si aggiorna alla versione 0.9: vediamo le novità Per accompagnare l'annuncio, i visitatori del Sim Racing Expo, in programma dal 16 al 18 ottobre, potranno provare la modalità con mano, grazie a postazioni dedicate allo stand di Assetto Corsa (Hall 12, G18-20).