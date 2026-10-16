Assetto Corsa EVO annuncia l’aggiornamento 0.10 che introduce il Free Roam nella regione tedesca dell’Eifel

L'aggiornamento 0.10 di Assetto Corsa EVO arriverà il 9 dicembre 2026. La data è stata annunciata da KUNOS Simulazioni e 505 Games durante la presentazione al Sim Racing Expo di Francoforte. Il titolo è attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam. Gli sviluppatori lo definiscono l'aggiornamento di contenuti più ambizioso dall'arrivo sul mercato.
La novità principale è il Free Roam, l'esperienza di guida libera attesa da tempo dalla community. I giocatori potranno esplorare una parte della regione tedesca dell'Eifel, nota per ospitare il Nürburgring Nordschleife e considerata una delle mete più apprezzate dagli appassionati di guida. L'ambiente open world comprende strade, percorsi di campagna e tracciati sterrati, e la mappa è destinata ad ampliarsi con i prossimi aggiornamenti.
Con questa modalità il gioco va oltre la simulazione motoristica su circuito e offre la possibilità di guidare, esplorare e scoprire la mappa gradualmente. La prima area giocabile è una ricostruzione in scala 1:1 di alcuni distretti dell'Eifel e includerà il Nordschleife, i villaggi vicini, le strade locali e numerosi punti di riferimento della zona. Il team sostiene che tutto sia stato riprodotto con grande fedeltà, a partire da dati reali in scala.
Il Free Roam includerà condizioni meteo dinamiche, ciclo giorno e notte, traffico stradale gestito dall'intelligenza artificiale e attività facoltative, tra cui eventi Time Attack integrati senza soluzione di continuità nel mondo aperto.
Per accompagnare l'annuncio, i visitatori del Sim Racing Expo, in programma dal 16 al 18 ottobre, potranno provare la modalità con mano, grazie a postazioni dedicate allo stand di Assetto Corsa (Hall 12, G18-20).
Il video
È stato diffuso anche un video con protagonista Misha Charoudin, pilota ed esperto del Nürburgring, descritto dagli sviluppatori come uno degli ambasciatori più riconoscibili del circuito. Nel filmato, intitolato "Real vs Sim", Charoudin esplora il Free Roam fermandosi in diversi luoghi simbolici e in alcune località meno note dell'Eifel. Forte di anni di esperienza dentro e intorno al Nürburgring, il pilota mette in evidenza il realismo della ricostruzione, mostrando quanto fedelmente siano state riprodotte strade, località e punti d'interesse della zona.