GTA 6 e PS5, l’investimento di Sony nel marketing inizia a farsi sentire

Secondo quanto riportato , il produttore ha pagato una cifra considerevole per associare la propria console al nuovo titolo di Rockstar. Il trailer di lancio è ricco di riferimenti a PlayStation e include anche una breve scritta secondo cui il gioco "Plays Best on PS5", cioè "si gioca meglio su PS5" .

L'ingente campagna di marketing con cui Sony ha legato PlayStation 5 a GTA 6 sta già mostrando i suoi primi risultati, che potrebbero portare a un effetto a catena. A dimostrarlo è un breve video di reazione pubblicato dallo streamer IShowSpeed , che mostra l'approccio dell'azienda funzionare in tempo reale.

Il messaggio è passato

Nel video, Speed chiede alla sua chat se sia meglio giocare su PS5 o su Xbox Series X e S. A quel punto un amico gli chiede di riavvolgere la clip e gli indica lo slogan. La conclusione dello streamer è netta: "Giocherò di sicuro su PS5". Poi aggiunge: "Se GTA 6 dice letteralmente 'Plays Best on PS5', perché dovresti giocare su Xbox?". Non è un ragionamento proprio sopraffino, ma è quasi inevitabile, visto che il video sarà visto da milioni di persone.

Sul piano tecnico, però, la situazione appare meno netta. Le versioni per PS5 e Xbox Series X dovrebbero avere un aspetto e un funzionamento sostanzialmente analoghi, mentre la più costosa PS5 Pro potrebbe offrire qualche vantaggio grazie all'hardware più potente. Xbox Series S, decisamente meno potente, offrirà invece un'esperienza ridimensionata.

Tra gli elementi che differenziano la versione PlayStation, Sony ha confermato che il gioco sfrutterà appieno le caratteristiche del DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi. In un post sul PlayStation Blog pubblicato all'inizio dell'anno si legge che il controller porterà "le immagini, i suoni e le sensazioni della storia di Jason e Lucia" direttamente nelle mani dei giocatori.

In generale, comunque, è il marketing che sta facendo la differenza, oltre alla maggiore diffusione di PlayStation 5 rispetto a Xbox Series.