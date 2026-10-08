WhatsApp porta la riproduzione video a 2x negli aggiornamenti di stato su Android

WhatsApp sta estendendo ad Android una funzione che permette di guardare i video pubblicati negli aggiornamenti di stato a velocità doppia. La novità è in distribuzione nella versione beta 2.26.40.4 dell'app per Android, disponibile attraverso il Google Play Store, e segue l'introduzione della stessa possibilità su iOS il mese scorso.

L'obiettivo è rendere più rapida la consultazione degli aggiornamenti condivisi dai contatti, soprattutto ora che i video di stato accompagnati da una traccia audio possono durare fino a 30 secondi. Il funzionamento è semplice e non richiede di modificare le impostazioni dell'app.