WhatsApp porta la riproduzione video a 2x negli aggiornamenti di stato su Android

WhatsApp sta estendendo ad Android una funzione che permette di guardare i video pubblicati negli aggiornamenti di stato a velocità doppia. La novità è in distribuzione nella versione beta 2.26.40.4 dell'app per Android, disponibile attraverso il Google Play Store, e segue l'introduzione della stessa possibilità su iOS il mese scorso.
L'obiettivo è rendere più rapida la consultazione degli aggiornamenti condivisi dai contatti, soprattutto ora che i video di stato accompagnati da una traccia audio possono durare fino a 30 secondi. Il funzionamento è semplice e non richiede di modificare le impostazioni dell'app.
Come funziona la riproduzione a 2x negli stati WhatsApp
Per accelerare un video di stato basta tenere premuto il lato destro dello schermo, come nei reel su Instagram. WhatsApp passa immediatamente alla velocità doppia e mantiene questa modalità finché il dito rimane sul display. Quando si rilascia la pressione, la riproduzione torna automaticamente alla velocità normale.
Non si tratta quindi di un'impostazione permanente: ogni volta che si vuole accelerare un video occorre ripetere il gesto. Durante la visualizzazione dello stesso aggiornamento è possibile alternare liberamente la velocità standard e quella doppia, senza dover interrompere la riproduzione o aprire un menu dedicato.
La funzione può tornare utile soprattutto per chi segue gli aggiornamenti di numerosi contatti. Con video che possono raggiungere i 30 secondi, la possibilità di dimezzare il tempo di riproduzione permette di recuperare più rapidamente i contenuti pubblicati durante la giornata, senza doverli saltare completamente.
Come detto, il gesto non è una novità assoluta nell'ecosistema delle app social. Instagram, TikTok e YouTube offrono già controlli simili per accelerare temporaneamente i video attraverso una pressione prolungata sullo schermo. WhatsApp adotta quindi un'interazione già familiare a molti utenti, applicandola direttamente alla schermata degli stati.
La riproduzione accelerata è già disponibile su iOS e ora sta raggiungendo gradualmente gli utenti della versione beta per Android. L'aggiornamento 2.26.40.4 non garantisce però che la funzione sia immediatamente accessibile a tutti i beta tester: WhatsApp utilizza una distribuzione progressiva e non è stata comunicata una data per la disponibilità generale.