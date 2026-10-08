Halo: Campaign Evolved per PS5 è in promozione su Amazon, acquistalo al suo prezzo minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Halo: Campaign Evolved per PS5, l'offerta prevede uno sconto attivo del 18% per un costo finale di 49,49€ (minimo storico). Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Halo: Campaign Evolved è un remake fedele della campagna di Halo: Combat Evolved, che permette di rivivere la storia originale attraverso una ricostruzione in alta definizione. L'esperienza propone filmati di gioco aggiornati, comandi ottimizzati e tre nuove missioni che ampliano la campagna.
Le missioni principali sono state arricchite con animazioni e grafiche completamente nuove, accompagnate da una colonna sonora rimasterizzata e da una progettazione del suono ricreata.
Ulteriori dettagli sul gioco
Tra le novità c'è Operazione: Meteorite, un'operazione militare indipendente che riunisce Master Chief e il Sergente Johnson. Questa nuova esperienza introduce ambientazioni inedite, modalità di gioco aggiuntive e nuovi nemici da affrontare.
Tornano anche gli iconici veicoli della serie, offrendo nuovi modi per affrontare gli scontri e seminare il caos sul campo di battaglia. Per la prima volta in Halo: Combat Evolved sarà inoltre possibile rubare i veicoli nemici e mettersi alla guida di un Wraith.
La campagna può essere affrontata in solitaria, in due giocatori con la modalità cooperativa a schermo diviso oppure online fino a quattro giocatori. La cooperativa online supporta inoltre il gioco e il salvataggio dei progressi tra piattaforme diverse. Qui la nostra recensione.