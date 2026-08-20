Il co-creatore di Halo ha un'idea per rivitalizzare il franchise, ma dubita che alla CEO di Xbox freghi qualcosa

Il problema è che non solo non ha più alcun controllo su Halo, ma dubita che alla CEO di Xbox freghi qualcosa delle sue idee .

Che Halo non sia più il grande gioco di punta di Microsoft non è un mistero e i risultati ottenuti dalle opere più recenti non sono incredibili. Probabilmente serve qualcosa di nuovo e Marcus Lehto, il co-creatore di Halo , ha un'idea.

Le parole del co-creatore di Halo

Lehto ha dichiarato che la sua proposta per un nuovo Halo sarebbe un progetto che non mira ad accontentare tutti i fan. Al contrario, ritiene che la sua idea per un titolo di Halo "più oscuro" e "più ancorato alla realtà" non verrebbe accolta favorevolmente da molti.

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"Sarebbe molto più oscuro, con un'impronta militare più concreta", ha affermato. "Il PvP rappresenterebbe il cervello, il PvE il cuore e l'anima. Non sarebbe l'Halo 'di tutti'."

Lehto ha proseguito spiegando che la lore di Halo è "diventata troppo contorta" e che ora sta allontanando i giocatori che altrimenti potrebbero essere interessati al franchise. "Il mio obiettivo sarebbe quello di intrecciare con cura quella lore all'interno di una nuova base di partenza, offrendo ai giocatori l'opportunità di vivere Halo in modo fresco e senza vincoli", ha dichiarato.

"Probabilmente metterei da parte gran parte della lore attuale: rispettandola, ma costruendo una nuova narrativa futura, sia per il vecchio che per il nuovo pubblico, che abbia molto più senso", ha aggiunto.

Lehto ha poi affermato che Halo potrebbe avere un futuro brillante se la dirigenza agisse nel modo giusto, ma pensa che tutto questo sia solo un pio desiderio, vista la nuova leadership in carica presso Xbox di questi tempi. "Sono consapevole che sia un'idea irrealistica e dubito fortemente che ad Asha importi qualcosa", ha detto.

Lehto ha inoltre suggerito che un nuovo capitolo di Halo "deve essere sviluppato insieme da un team locale, non esternalizzato in giro per il mondo a un gruppo che ha zero interesse nel realizzare qualcosa di grande".

In un altro post, Lehto ha aggiunto di prevedere un futuro in cui più team lavorino a specifiche componenti di un gioco di cui si sentano "proprietari". Tuttavia, Lehto ha ribadito che "il gioco principale e l'esperienza di base devono provenire da un team centralizzato e coeso, senza eccezioni".

Ecco infine la nostra recensione di Halo: Campaign Evolved.